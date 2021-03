The Magnificent Trufflepigs: Narrative Schatzsuche mit Arthur Darvill und Luci Fish

Screenshot - The Magnificent Trufflepigs (PC) Screenshot - The Magnificent Trufflepigs (PC) Screenshot - The Magnificent Trufflepigs (PC) Screenshot - The Magnificent Trufflepigs (PC) Screenshot - The Magnificent Trufflepigs (PC)

Mit The Magnificent Trufflepigs haben Thunkd, AMC Games und SundanceTV eine narrative Schatzsuche angekündigt, die im Frühsommer für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man das jüngste Projekt von Andrew Crawshaw , dem Lead Designer von Everybody's Gone to the Rapture , bereits auf die Wunschliste setzen.In The Magnificent Trufflepigs schlüpft man in die Rolle eines Mannes namens Adam, der in sein ländliches Heimatdorf Stanning zurückkehrt, um einer Frau namens Beth bei der Bergung eines Schatzes zu helfen. Mit Schaufel und Metalldetektor macht sich Adam, dem Arthur Darvill (Doctor Who, Legends of Tomorrow) seine Stimme leiht, auf die Suche, während er Beth, die von Luci Fish (Safe House, Another Eden) gesprochen wird, per Funkgerät auf dem Laufenden hält. Doch schon bald fördern die Unterhaltungen ganz andere Dinge zu Tage...Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer