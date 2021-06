The Magnificent Trufflepigs: Die narrative Schatzsuche mit Arthur Darvill und Luci Fish hat begonnen

Meditatives Erkunden einer friedlichen Farm in England

Finde mit deinem Detektor "Schätze" (meistens Schrott)

Grabe sie mit einer großen Schaufel oder einer kleinen Pflanzkelle aus

Teile Fotos deiner Funde mit Beth

Kommuniziere über Funk oder durch Sofortnachrichten mit Beth

Decke mittels interessanter Gesprächsoptionen ein Geheimnis auf

Erfahre mehr über Beths Hoffnungen und Ängste

Lenke das Gespräch, um die Wahrheit herauszufinden

Am 3. Juni 2021 haben Thunkd, AMC Games und SundanceTV das narrative Metall-Detektor-Abenteuer The Magnificent Trufflepigs von Andrew Crawshaw, dem Lead Designer von Everybody's Gone to the Rapture , für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" ausfallen, wird noch bis zum 9. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Veröffentlichungen via Epic Games Store und auf Nintendo Switch sollen folgen.In The Magnificent Trufflepigs schlüpft man in die Rolle eines Manns namens Adam, der in sein ländliches Heimatdorf Stanning zurückkehrt, um einer Frau namens Beth bei der Bergung eines Schatzes zu helfen. Mit Schaufel und Metalldetektor macht sich Adam, dem Arthur Darvill (Doctor Who, Legends of Tomorrow) seine Stimme leiht, auf die Suche, während er Beth, die von Luci Fish (Safe House, Another Eden) gesprochen wird, per Funkgerät auf dem Laufenden hält. Doch schon bald fördern die Unterhaltungen ganz andere Dinge zu Tage...Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Live Action Vignette