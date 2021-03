Cyanide & Happiness - Freakpocalypse: Startschuss für das Cartoon-Abenteuer auf PC und Switch

Das erhebende Gefühl, einen mit schwarzem Humor gesättigten Cyanide-&-Happiness-Trickfilm zu spielen

Haarsträubende Dialoge mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln

Vergnüge dich mit deinen Lieblingscharakteren aus der Welt von Cyanide & Happiness: Ted Bear, Shark Dad, Señor Cleanfist und viele mehr

Eine absurde Anzahl von Charakteren und Objekten, die du ansehen, anfassen und ansprechen kannst

Filmreife Zwischensequenzen und ein komplett neuer Soundtrack

Freischaltbare Kostüme, die du finden, tragen und mit denen du dich blamieren kannst

Optionale Nebenaufgaben sorgen für besondere Belohnungen und Wiederspielwert

Renne ODER gehe - ganz wie im richtigen Leben

Trophäen zeigen, wie gut - oder schlecht - du spielst

Versteckte Sterbemöglichkeiten

Das erste Spiel der Freakpocalypse-Trilogie - eine apokalyptische Fortsetzungsgeschichte

Realisiert dank der Kickstarter-Unterstützung von 15.000 sexy Genies

Erlebe den Alltag eines unbeliebten Verlierers

Screenshot - Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC) Screenshot - Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC) Screenshot - Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC) Screenshot - Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC) Screenshot - Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC) Screenshot - Cyanide & Happiness - Freakpocalypse (PC)

Am 11. März 2021 haben Explosm, die Skeleton Crew Studios und Serenity Forge das Point'n'Click-Adventure Cyanide & Happiness - Freakpocalypse für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" ausfallen, kostet aktuell 15,11 Euro statt 16,79 Euro. Im Epic Games Store werden 15,99 Euro fällig. Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 18. März folgen und 18,99 Euro kosten. Vorbesteller können im eShop bereits für 17,99 Euro zuschlagen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du schlüpfst in die Rolle von Coop 'Hau ab, Spinner' McCarthy, der eigentlich nur die Welt verbessern will. Das Problem dabei: Niemand mag dich, die Schule nervt, du hast kein Date für den Ball, alle schikanieren dich, inklusive der Lehrer - und deine Versuche, anderen zu helfen, machen alles nur noch schlimmer. Wirst du der Highschool lebend entkommen? Wer wird dich lieben? Hast du überhaupt Liebe verdient? Warum heißt dieses Spiel Freakpocalypse? Finde die Antworten zu diesen brennenden Fragen, indem du in der Welt von Cyanide & Happiness alles ansiehst, ansprichst und anfasst."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer