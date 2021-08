Murder Mystery Machine: Die Ermittlungen weiten sich auf PC und Konsolen aus

Am 25. August 2021 haben Blazing Griffin und Microids den bereits für iOS erschienenen Detektiv-Krimi Murder Mystery Machine auch für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo außerdem eine kostenlose Demo bereitsteht, wird im Gegensatz zu PlayStation Store Microsoft Store und eShop ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro gewährt. DIe Veröffentlichung auf GOG steht aktuell noch aus. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "größtenteils positiv".In der Spielbeschreibung heißt es: "An ihrem ersten Tag bei der District Crime Agency wird Neuling Cassandra Clarke damit beauftragt, zusammen mit dem mürrischen und ausgebrannten Kriminalpolizisten Nate Hudson den Mord an einem prominenten Politiker aufzuklären. Obwohl alles auf einen schiefgelaufenen Einbruch hindeutet, stellen die beiden im Zuge ihrer Ermittlungen bald fest, dass sie es mit einer Reihe komplexer und miteinander in Verbindung stehender Verbrechen zu tun haben. Das Ganze ist alles andere als ein klarer Fall!Erkunden Sie detailreiche Tatorte in isometrischer Darstellung, wobei Sie die Perspektive wechseln müssen, um neue Indizien zu entdecken. Befragen Sie die Verdächtigen vor Ort und verwickeln Sie sie in Widersprüche, um ihre Lügen zu entlarven. Werden Sie imstande sein, zwischen falschen Fährten und richtigen Hinweisen zu unterscheiden?Sammeln Sie an den Tatorten, während der Gespräche mit den Verdächtigen und mithilfe forensischer Untersuchungen Beweise. Es liegt an Ihnen, Ihren Arbeitsbereich gut zu organisieren, um keinen Hinweis zu übersehen und herauszufinden, wer der Schuldige ist, wo das Verbrechen begangen wurde und welches Motiv dahintersteckt.Entdecken Sie eine fesselnde und spannungsreiche Geschichte, die vom Film noir inspiriert ist und von den Kino- und TV-Profis der mit einem BAFTA ausgezeichneten Produktionsfirma Blazing Griffin verfasst wurde. In diesem Spiel mit seinen komplexen Figuren vor düsteren, eindringlich wirkenden Kulissen müssen Sie auf das Unerwartete vorbereitet sein, wenn die Waage der Justiz sich neigt."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 One Switch