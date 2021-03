Size Matters: Schrumpfender Wissenschaftler forscht nach einem Gegenmittel

Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC) Screenshot - Size Matters (PC)

Am 12. März 2021 haben Mazen Games und GrabTheGames das nach eigenen Angaben stark von Inch by Inch inspirierte Laborabenteuer Size Matters , in dem man als schrumpfender Wissenschaftler unter Zeitdruck nach einem Gegenmittel forscht, für PC veröffentlicht und den Early Access nach 16 Monaten offiziell beendet. Auf Steam , wo bis dato 97 Prozent, in den letzten 30 Tagen sogar 100 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 19. März ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (6,74 Euro statt 8,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "In Size Matters übernimmst du die Rolle eines Wissenschaftlers, der unbeabsichtigt eine Chemikalie eingenommen hat, die ihn jede Sekunde schrumpfen lässt! Während du schrumpfst wird es schwieriger, durch das Labor zu kommen, sodass das Spiel sich in einen Platformer verwandelt, während du Wege findest, nach oben zu klettern, wo die Ausrüstung und Zutaten sind! Mit der Ausrüstung, musst du es schaffen, ein Gegenmittel in einer begrenzten Zeit herzustellen, bevor du vollständig schrumpfst! Geh durch die Formeln, die du findest und folge ihnen genau! Benutze Ausrüstung wie: Chemischer Prozessor, Der Umkehrer, Code Kombinierer, Gegenmittelhersteller und vieles mehr! Aber Vorsicht, deine Zeit ist sehr kostbar - Du musst Zutaten mit Laborgeräten verarbeiten, während du nach fehlenden Komponenten suchst oder das Labor neu anordnest, damit du in der Lage bist, Dinge zu erreichen, wenn du kleiner bist!Suche das Labor nach Inhaltsstoffen und Formeln ab, die dir helfen, die drei Schlüsselkomponenten des Gegenmittels zu produzieren! Jede Formel ist an eine der Maschinen im Labor gebunden. Du kannst neue Zutaten produzieren, die in anderen Formeln verwendet werden können oder einer der drei Hauptbestandteile sind, die du für das Gegenmittel benötigst. Sobald du drei wichtige Zutaten sammelst, lege sie in den Gegenmittelhersteller, um ein Gegenmittel zu synthetisieren! Wenn du zu klein schrumpfst, ist das Spiel vorbei!Optimiere alle Arten von Einstellungen, wie z. B. die Höhe, in der du beginnst, wie viele Doppelsprünge du machen kannst, oder wie lange es dauert, bis der chemische Prozessor seinen Prozess abgeschlossen hat! Zerbrechliche Zutaten, die mit dem Wiederhersteller wiederhergestellt werden können, sobald sie durch den falschen Umgang von dir zerbrochen wurden! Zufällige Ausrüstungs-Platzierung - platziert Laborausrüstung zufällig rund um das Labor, was das Spiel noch unberechenbarer macht & mehr Wiederspielwert hinzufügt! ... setze alles, wie du es willst & finde deine Lieblings-Art, zu spielen!"Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer