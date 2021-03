Siralim Ultimate: Rollenspiel-Mix aus Pokémon und Diablo startet in den Early Access

Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC) Screenshot - Siralim Ultimate (PC)

Am 12. März 2021 haben die Thylacine Studios ihr im letzten Jahr erflogreich per Kickstarter finanziertes 2D-Monsterfang-Rollenspiel Siralim Ultimate im Early Access für PC veröffentlicht, wo es maximal sechs Monate verweilen soll. Auf Steam wird noch bis zum 19. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro), der auch nach der Fertigstellung nicht angehoben werden soll. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 96 Prozent von 91 Reviews positiv). Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.In Siralim Ultimate soll man mehr als 1.200 unterschiedliche Monster heraufbeschwören können, die man zuvor in zufallsgenerieten Dungeons gefangen oder im eigenen Schloss gezüchtet hat. Das Kampfsystem setztauf rundenbasierte Auseinandersetzungen zwischen sechsköpfigen Gruppen. Die Macher bezeichnen es als Kreuzung aus Pokémon und Diablo bzw. aus Dragon Quest Monsters und Path of Exile . Der Umfang soll so enorm sein, dass man sich Tausende von Stunden mit Siralim Ultimate beschäftigen könne, was keine Übertreibung sei.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer