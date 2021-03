Explorer of Yggdrasil: Fantasy-Rollenspiel für PC erschienen

Screenshot - Explorer of Yggdrasil (PC) Screenshot - Explorer of Yggdrasil (PC) Screenshot - Explorer of Yggdrasil (PC) Screenshot - Explorer of Yggdrasil (PC) Screenshot - Explorer of Yggdrasil (PC)

Am 13. März haben Black Train und Kagura Games das 2D-Fantasy-Rollenspiel Explorer of Yggdrasil für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 19. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 84 Prozent von 59 Reviews positiv).In Explorer of Yggdrasil schlüpft man in die Rolle der unter Amnesie leidenden Entdeckerin Mei, die zusammen mit einem einarmigen Zauberer den Turm erkunden will, der für den Verlust ihres Gedächtnisses verantwortlich scheint. Die Macher versprechen ein einzigartiges Kampfsystem, ohne näher auf dessen Besonderheiten einzugehen. Ansonsten soll man viele Waffen sammeln sowie das Aussehen der komplett vertonten Heldin über erhaltene Outfits ändern können.Letztes aktuelles Video: Trailer