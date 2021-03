Veneficium: Kostenloser Survival-Horrortrip mit magischer Note

Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC) Screenshot - Veneficium (PC)

Am 12. März 2021 haben Quarter Moon Games und CNM das magisch angehauchte Survival-Horrorspiel Veneficium für PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, ist kostenlos.In Veneficium schlüpft man in die Rolle einer Hexe namens Abigail Vandran, die in einem verfluchten Wald nach ihrer Großmutter sucht. Die Macher versprechen einen realistischen und furchterregenden Schauplatz, an dem man sich am besten möglichst leise bewegt und versucht im Verborgenen zu bleiben, wozu man auch Zauber nutzen kann, sofern man die dafür benötigten Zutaten findet.Letztes aktuelles Video: Trailer