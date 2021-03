Evo/Wave: 3D-Plattformer lädt zu einer kostenlosen Zeitreise durch vergangene Grafik-Epochen

Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC) Screenshot - Evo/Wave (PC)

Am 12. März 2021 haben MagnaVex Entertainment und CNM den 3D-Plattformerfür PC veröffentlicht, der ähnlich wie Evoland auf nostalgisch wechselnde Grafikstile setzt. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, ist ebenso wie der separat erhältliche Soundtrack kostenlos.In Evo/Wave steuert man eine KI namens LAI-6 durch verschiedene Grafik-Epochen der Videospielgeschichte, um eine bedrohte Welt zu retten. Im Lauf des Spiels soll man sowohl neue Bewegungsfertigkeiten als auch historische Anekdoten über Video-Spiele freischalten können. Außerdem soll man sich vor Glitches und korrumpierten Gegnern in Acht nehmen.Letztes aktuelles Video: Trailer