Warplanes: WW1 Fighters: VR-Dogfights im App Lab für Oculus Quest gestartet

Gute Nachrichten für Quest-Piloten: Die an Arcade- und Simulationsfreunde gerichteten Dogfights in Warplanes: WW1 Fighters von Home Net Games sind kürzlich auch für die Oculus Quest erschienen. Vorerst sind sie dort nur im "App Lab" verfügbar - also dem neuen offiziellen Neben-Store für noch nicht ganz fertige oder experimentelle Titel. Die Versionen auf Steam und itch.io unterstützen die PC-Plattformen Rift, Index, Vive und WMR.In all diesen Stores sind die Nutzer-Wertungen übrigens sehr positiv, weil man offenbar auf immersive Weise in die Rolle eines Piloten im Ersten Weltkrieg versetzt wird, um sich Zweikämpfe am Himmel zu liefern und eigenhändig Bomben abzuwerfen. Ob später HOTAS-Unterstützung nachgereicht wird, steht noch nicht fest, weil die Handhabung voll auf Bewegungs-Controller zugeschnitten wurde."Egal ob Sie Arcade-Spiele oder Flugsimulatoren bevorzugen – eine Auswahl an Optionen wird es Ihnen ermöglichen, das Spiel nach Ihren Wünschen anzupassen.Beeindruckende Leistung und Grafik – das Spiel wurde vollständig für Low-End-Computer optimiert.Komplett anpassbare Flugmodelle – von Arcade bis zur Simulation, die auf Aerodynamik basiert.Zusätzliche Opionen, die sich auf den Spielablauf auswirken – das Einschalten von Abheben und Landung, aggressive AI, ausschalten der HUD und mehr.Zwei Kampagnen mit hunderten an Missionen, die an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Jahres- und Tageszeiten stattfinden.Intuitive und packende Stuerung, die speziell für VR entwickelt wurde.18 spielbare Flugzeuge – von leichten Spähflugzeugen bis zu schweren Bombern.Einzelspieler, Cross-Platform-PvP und Co-op Mehrpieler Modi.Warplanes: WW1 Fighters is designed to fully utilize modern motion controllers features (ex. grabbing). Please check the list below if you have a supported device. We strongly encourage you to check out our extensive DEMO before the purchase.- Oculus Touch Controllers (Rift, Rift S, Quest, Quest 2)- Valve Index Controllers- HTC VIVE Cosmos Controllers- HTC VIVE Wands- HP Reverb G2 Controllers- XBOX, PlayStation gamepads or compatible- HOTAS controllers are not supported at the moment. We’ll be monitoring your feedback and update the game if possible.Die Lenkung wurde entwickelt, um die Bewegungserfassungs Kontroller voll zu nutzen. Ergreifen Sie den Gashebel und fühlen Sie, wie präzise Sie die Maschine kontrollieren können. Genießen Sie eine handfeste Erfahrung – schlagen Sie den Schalter, damit das Maschinengewehr schneller nachlädt oder nehemen Sie die Leuchtpistole in die Hand, um Sperrballons abzuschießen oder nehmen Sie eine Bombe und wefen Sie sie auf Bodenziele. Detaillierte Cokpits und Flugzeugmodelle werden Ihnen dabei helfen, einzutauchen und sich wie nie zuvor wie ein Pionier der Luftfahrt zu fühlen.Wählen Sie je nach Ihren Vorlieben und Fähigkeiten einen Modus aus. Vom einfachen und entspannenden Zwanglos-Modus bis zum Realistisch-Modus, in dem das Flugmodell auf Aerodynamik basiert. Falls Sie nach einer Herausforderung suchen, probieren Sie den Echter-Krieg-Modus aus, in dem alle sekundären Kräfte und Effekte berechnet werden, Sie werden manuell abheben und landen müssen, Flugzeuge erhalten realistische Schäden, die das Flugverhalten beeinflussen, die AI ist hinterlistiger und aggressiver und alle HUD-Elemente sind ausgeschaltet.Zwei Kampagnen für die Mittelmächte und die Triple Entente ermöglichen es Ihnen, alle großen Fronten des Ersten Weltkrieges zu erleben – Sie werden in unterschiedlichen Missionsarten über die verschiedenen Landschaften, die in den Konflikt involviert waren, fliegen. Stellen Sie sich feindlichen Jägern und Bombern, bombadieren Sie strategische Bodenziele, zerstören Sie Seestreitkräfte, beschützen Sie Ihr Hauptquartier und Ihre Städte vor Bombenangriffen.Stellen Sie eine Schwadron zusammen, wechseln Sie zwischen Flugzeugen, um das maximale Potential jeder Maschine auszuschöpfen – die schnelle und gut gepanzerte Junkers D.II ist die perfekte Wal, um Bomber zu bekämpfen, während die gut menövrierbare Fokker Dr. I für effektive Luftkämpfe entworfen wurde. Die Airco DH.2 mit ihrem weit offenen Cockpit garantiert ein einzigartiges und packendes Flugerlebnis.Kaufen und verbessern Sie Ihre Flugzeuge mit der spielinternen Währung, die Sie während den Missionen verdienen. Ihre Kommandanten werden Sie darüber hinaus mit Medaillen belohnen – dank diesen werden Sie dazu in der Lage sein, die Belohnung nach Missionen zu erhöhen und ihre Flugzeuge und Mannschaft effektiver zu verwalten.Treten Sie im Deathmatch, Team Deathmatch und Last Man Standing Mehrspielerschlachten bei. Laden Sie Ihre Freunde auf Co-op-Missionen ein. Die Cross-Platform-Unterstürtzung ermöglicht es Spielern rund um den Globus, miteinander zu spielen, egal welche Platform Sie besitzen."