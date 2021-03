FIRST: Postapokalyptisches Survival-Abenteuer mit Hund angekündigt

eine fesselnde, faszinierende Geschichte über die Zusammenarbeit des Menschen mit der Natur

erweiterte Überlebens- und Craftingmechanismen

ein treuer, vierbeiniger Begleiter, der immer da ist, um zu helfen

offene Welt voller verschiedener Gefahren

gruselige Atmosphäre

Mit FIRST haben die Warschauer Entwickler Survgames ein endzeitliches Survival-Abenteuer angekündigt, das "bald" für PC erscheinen soll. Ein konkretes Zeitfenster nennen die Polen nicht, aber auf Steam kann man den angeblich auf der Unreal Engine 5 basierenden Titel zumindest schon mal auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Plötzlich kam das Ende. Die Natur gab einfach auf, und gleich danach war die menschliche Rasse die nächste in der Schlange zum Aussterben. Nur du hast überlebt und bist die Hoffnung für die Zukunft unserer Spezies. Während deiner Reise bist du auf einen verletzten Hund gestoßen, den du nicht unbeaufsichtigt lassen konntest. Im Gegenzug für deine Hilfe wurde er dein einziger Freund. Gemeinsam durchstreift ihr nun die Wildnis, um das große Geheimnis hinter dem Ende der Welt aufzudecken. Um die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu werden....FIRST ist ein Überlebenssimulator, der in einer Welt nach einer globalen Apokalypse spielt. Zusammen mit seinem vierbeinigen Begleiter reist der Spieler durch verstrahlte Wüsten, zerstörte Städte und die Trümmer, die die Zivilisation hinterlassen hat, und entdeckt die Geschichte der letzten Tage menschlichen Lebens auf dem Planeten.Die Helden werden den gefährlichen Kreaturen, die mit dem Tod der Umwelt erschienen sind, die Stirn bieten müssen. Eine Konfrontation wird sich jedoch nicht immer als die beste Lösung erweisen. Der vierbeinige Freund des Spielers dient ihm mit Liebe und Unterstützung, warnt vor Gefahren, sucht nach Ressourcen und steht bei Bedarf im Kampf zur Seite!Während seines Abenteuers in FIRST durchquert der Spieler eine gefährliche, detailreiche offene Welt voller Gefahren. Die Geschichte hat auch eine einzigartige Atmosphäre des Terrors und der Einsamkeit, und der Einsatz ist sogar noch höher während der blutigen Konfrontationen. Du bist der Letzte, aber wirst du auch der Erste sein?"Als Spielmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer