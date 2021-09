Severed Steel: Akrobatischer Sci-Fi-Shooter à la Mirror's Edge eröffnet das Feuer auf PC

Eine einzigartige Kämpferin - Spiele als Steel, eine wendige, einarmige Scharfschützin auf einer Mission. Nachladen ist nicht - wähle deine Schüsse sorgfältig und mach dich bereit, um eine geladene Waffe, den totenstarren Fingern deiner Gegner zu entwinden.

Stilvoller Kampf - Weiche Kugeln aus, springe von Wänden ab, tritt zu während du rutschst, wirf mit Waffen - nichts ist unerlaubt, wenn du diese intensiven und wilden Feuergefechte überleben willst.

Eine voll zerstörbare Umgebung - Durchlöchere Putz mit scharfen 4,7mm-Patronen, zerstöre dicke Mauern mit deiner Kaliber .50 oder mache tiefe Löcher mit deiner Armkanone.

Dynamische KI - Dank der dynamischen, eigenwilligen, trupp-basierten KI, sind Kämpfe immer verschieden.

Barrierefreiheit - Zahlreiche anpassbare Einstellungen für Schwierigkeit, Grafik, Audio, Steuerung, Navigation und mehr.

Leveleditor (mit Unterstützung für Steam Workshop) - Erstelle Level und teile sie mit der Community. Hinweis: Funktion ist noch in der Betaphase und wird nach Veröffentlichung des Spiels aktualisiert.

Am 17. September 2021 haben Greylock Studio und Digerati den nach eigenen Angaben von Black F.E.A.R. sowie der Half-Life -Mod "The Specialists" inspirierten und auf der Unreal Engine 4 basierenden Ego-Shooter Severed Steel für PC veröffentlicht. Via Epic Games Store GOG und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 20,99 (Steam) Euro bzw. 24,99 Euro (EGS, GOG) gewährt. Umsetzungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sollen Anfang 2022 folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Severed Steel ist ein Singleplayer-FPS mit einem flüssigen Stunt-System, zerstörbaren Voxel-Umgebungen, haufenweise Bullet-Time und einer einzigartigen einhändigen Protagonistin. Du, dein Abzugsfinger und deine Stahlkappenstiefel gegen einen Oberbau voller böser Jungs. Renne an Wänden entlang, springe, schlage Saltos, rutsche, und mache dabei alle Gegner platt."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer