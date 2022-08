Chenso Club: Powerpuff-Girls meets Sidescroller - Release-Datum angekündigt

Zwischen Couch-Koop und Blutfontänen



"Lass dich nicht von ihrem niedlichen Äußeren täuschen – süß, aber brutal vernichten sie alles, was sich ihnen in den Weg stellt." So beschreibt das schwedische Entwicklerstudio Pixadome den Chenso Club, der dem Sidescroller-Jump'n'Run-Brawler mit Roguelike-Elementen seinen Titel verleiht. Jetzt hat das Spiel einen Termin: Der Release für PC, PS4, Xbox One und Switch ist am 1. September.Das Ziel des ausschließlich aus Kämpferinnen bestehenden Klubs ist simpel: Die Alien-Invasion aufhalten und die energiereiche Lebenskraft der Aliens sammeln. Und so greifen Blue, Carmine, Plums, Alice und Molly zu Kettensäge, Hammer, Magie, Spitzhacke und Artillerie, um den Wesen von einem anderen Stern mal so ordentlich einzuheizen. Nach Hause telefonieren ist nicht, da gibt’s keine Kompromisse!Im knuffigen Spiel mit Pixeloptik bewegt ihr euch während des Story-Modus' mit einer der Protagonistinnen durch die Welten, an deren Ende jeweils ein Bosskampf wartet. Dabei könnt ihr euch wahlweise alleine oder im Couch-Koop mit Freunden durch allerhand außerirdische Invasoren schnetzeln, die nach ihrem Tod etwas der kostbaren Lebenskraft hinterlassen. Neben dem Story-Modus könnt ihr die Kämpferinnen am geteilten Bildschirm auch gegeneinander antreten zu lassen.Der kunterbunte Mix aus bezaubernd drolligem Sidescroller und Alien-Massaker mit Explosionen und Blutfontänen erscheint am 1. September dieses Jahres, zusätzlich zum Story- und PvP-Modus sollen weitere Spielvarianten nachgereicht werden.