Klang 2: Rhythmische Kampfaction wird im Sommer auch auf PS5 und XBS fortgesetzt

30 Stufen intensiver EDM-Action, die bei normaler und hoher Geschwindigkeit spielbar sind

ein semi-prozedurales Kampfsystem stellt sicher, dass Tracks niemals genau gleich abgespielt werden

Bosse führen nach und nach neue Spielregeln ein

griechische Techno-Ästhetik, inspiriert von Synthwave, musikalischer Symbolik und Skulptur

Musik des legendären Komponisten bLiNd und anderer talentierter Künstler wie James Landino, Arcien und Nhato

Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC) Screenshot - Klang 2 (PC)

Im Sommer 2021 will der norwegische Entwickler Tom-Ivar Arntzen alias Tinimations sein Rhythmus-Kampfspiel Klang 2 zusammen mit Ratalaika Games nicht nur für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, sondern auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlichen. Auf Steam kann man den Klang -Nachfolger bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Klang ist in einem Gebäude an einem unbekannten Ort eingesperrt und muss seine Rhythmuskampffähigkeiten in audiovisuellen Simulationen verbessern.Greife den Feind schnell mit blitzenden Feuerbällen an. Weiche feindlichen Angreifern aus und kontere ihnen mit genügend Blitzschäden, um selbst die größten Götter der Mythologie zu beschämen. Versetze dich bei diesem Rhythmus-Action-Spiel mit hypnotischen Beats und Hochgeschwindigkeitskämpfen durch geschicktes Spielen in einen euphorischen Trancezustand."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Overview Trailer