Light Fairytale - Episode 2: Fortsetzung der Hommage an japanische Rollenspiele der 90er rückt näher

Der französische Indie-Entwickler neko.works bereitet gerade die Veröffentlichung des Retro-Rollenspiels Light Fairytale - Episode 2 auf PC vor. Die Stand-Alone-Fortsetzung von Light Fairytale - Episode 1 soll laut Gematsu in drei bis fünf Wochen via Steam erscheinen und direkt an das Cliffhanger-Ende des ersten Teils, der auf Valves Download-Portal bis dato "sehr positiv" bewertet wurde, anknüpfen. Außerdem soll es eine Option geben, den Abschluss-Spielstand zu importieren. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen wenige Wochen später folgen.Das von japanischen Rollenspiel-Klassikern der 1990er Jahre wie Final Fantasy 7 inspirierte 3D-Rollenspiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe und soll wie jede Episode eine Spielzeit von ca. zwei bis drei Stunden bieten. Light Fairytale entführt in ein unterirdisches Reich, das vor Tausenden von Jahren von den Überlebenden einer globalen Katastrophe gegründet wurde, während die zerstörte Oberwelt immer mehr in Vergessenheit geriet.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer