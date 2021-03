Evil Inside: Psycho-Horror erscheint noch im März für PC und Konsolen

"Evil Inside ist ein First-Person Psycho-Horror Spiel. Nachdem seine Mutter gestorben und sein Vater dafür verhaftet wurde, unser Protagonist Mark versucht mit Hilfe eines Geisterbretts Kontakt zu ihr aufzunehmen, aber dieses explodiert auf mysteriöse Art und lässt Mark in Ohnmacht fallen. Das ist, wo alles begann: Eine Serie paranormaler Begebenheiten wird ihn quälen, während er versucht, die Fragmente des Geisterbretts zusammenzutragen, um somit die Wahrheit ans Licht zu bringen."



Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Evil Inside (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)





JanduSoft hat Evil Inside für PC (via Steam), PS4, PS5, One, Xbox Series X|S und Switch angekündigt. Erscheinen soll der Psycho-Horror bereits am 25. März zum Preis von 12,99 Euro. Wie bei Outlast, dem kommenden Resident Evil Village und weiteren Horrorspielen wie Layers of Fear erlebt man das Geschehen auch hier aus der Egoperspektive. Auf dem PC darf man sich bereits einen eigenen Eindruck machen: Der Prolog ist bei Steam kostenlos spielbar Beschreibung bei Steam:Die gesamte Handlung soll in einem mysteriösen Haus angesiedelt sein, das sich ständig verändert. Während man mit Ängsten und Schrecken konfrontiert wird, muss man sich außerdem um den kleinen Bruder kümmern.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer