Crumbling: Rogue-like-Action mit Sammelfiguren und weitere VR-Titel erhalten Förderung von Gamecity Hamburg

Beim Anspielen wird deutlich, dass dieses Konzept noch besser zu Nahkampfspielen passen könnte als zu Shootern wie



In der kommenden Fassung soll alternativ das Handtracking der Oculus Quest unterstützt werden, so dass man die Figur noch direkter und ohne Controller bewegen kann. Im Laufe des Spiels sind natürlich allerlei Upgrades und Effekte geplant, um sich erfolgreicher durch die kommenden Runden im Rogue-like-Stil zu kämpfen und schließlich "The Epic Bösewicht" zu besiegen. Das Netzwerk "Gamecity Hamburg" und einige kleinere Entwickler aus der Hansestadt entwickeln derzeit einen starken Fokus auf die Virtuelle Realität: Auf dem Online-Event Hamburg Games Conference 2021 wurden gleich drei von der Initiative geförderte VR-Teams vorgestellt. Am weitesten fortgeschritten war Crumbling , ein actionreiches Rogue-like-Spiel mit Sammelfiguren, die man im Kampf praktisch direkt in der Hand hält ( zur kostenlos spielbaren Prototypen-Demo für Quest und Rift ).Beim Anspielen wird deutlich, dass dieses Konzept noch besser zu Nahkampfspielen passen könnte als zu Shootern wie Shooty Skies Overdrive oder Xortex 26XX aus Valves The Lab . Während man die aktuelle Actionfigur durchs kleine Diorama bewegt, verharrt sie immer wieder ein Weilchen bei Schwertschlägen oder ihrem kraftvollen Spezial-Stoß nach unten. So muss man beim Ausweichen durchs Gewusel aus putzigen Fledermäusen und anderen Kopffüßern der "Böse Inc." geschickt aufs Timing achten.In der kommenden Fassung soll alternativ das Handtracking der Oculus Quest unterstützt werden, so dass man die Figur noch direkter und ohne Controller bewegen kann. Im Laufe des Spiels sind natürlich allerlei Upgrades und Effekte geplant, um sich erfolgreicher durch die kommenden Runden im Rogue-like-Stil zu kämpfen und schließlich "The Epic Bösewicht" zu besiegen.

Screenshot - Crumbling (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Screenshot - Crumbling (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Screenshot - Crumbling (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Ole Jürgensen von Team Crumbling erklärte bei der öffentlichen Präsentation, dass sein sehr technischer Pitch für die klassische Prototypen-Förderung zunächst furchtbar gescheitert sei - u.a., weil noch kein anschauliches, hübsches Design vorbereitet war. Bei der Zulassung zum Programm "Games Lift Incubator" der Gamecity Hamburg ( einer Förder-Kombination in Höhe von bis zu 15.000 Euro mit Coaching, Mentoring und mehr ) habe es hinterher aber geklappt, was sich als goldrichtig fürs Projekt erwiesen habe. Gerade im VR-Bereich könne man nicht so viele bewährte Aspekte von etablierten Projekten übernehmen, was also gerade als junges Team viel mehr Aufwand bedeute.Dass die Hilfestellung von Industrie-Veteranen im Rahmen des Programms half, habe sich z.B. auch in einem Vorschlag von Jan Theysen gezeigt: Der Gründer und CEO von King Art Games ( Iron Harvest The Book of Unwritten Tales ) könne VR-Spiele zwar eigentlich nicht ausstehen, habe aber trotzdem den wertvollen Hinweis gegeben, dass man die Actionfiguren im Spiel eigenhändig aus ihrer virtuellen Packung "befreit", nachdem man sie gegen Spielwährung erworben hat.Prototypen lassen sich in der aktuellen Runde übrigens mit bis zu 80.000 Euro unterstützen, so Moderator Dennis Schoubje (Project Lead Game City Hamburg). Im vergangenen Jahr habe sich die Förderung auf eine Gesamtsumme von 430.000 Euro für sieben Projekte belaufen.Ebenfalls im Rahmen der Programme vorgestellt wurden übrigens The Amusement und Frozen Factory von Team Curvature: Beide Puzzle-Adventures für VR-Spielhallen sollen auf geschickte Weise von der "Redirective Walking"-Technik Gebrauch machen. Sie gaukelt dem Spieler mit technischen Tricks vor, sich auf einer viel größeren Spielfläche zu befinden und so zu zweit die Puzzles in einer Eisfabrik oder einem alten verlassenen Hamburger Freizeitpark zu lösen (der Park basiert übrigens auf einem echten, nie eröffneten Vorbild aus Hamburg in den Zwanziger Jahren).Weiterhin wurde auch das mit 48.000 Euro geförderte Adventure Stadtkinder von Studio Monstrum präsentiert, für das noch ein Publisher gesucht wird. Im Titel für Oculus Quest und PC-Headsets erkundet eine Gruppe Jugendlicher eine verlassene Metropole, während die Erwachsenen ihre Zeit damit verbrinden, in einer digitalen Parallelwelt zu arbeiten. Nachdem einer ihrer Freunde verschwindet, müssen sie diese künstliche Realität schließlich selbst betreten. Das Besondere am Konzept: Bei wiederholten Durchgängen ist nicht nur die eigene Spielfigur zugegen, sondern auch eine Art Klon aus vorherigen Besuchen wuselt in der Kulisse herum und lässt sich für die Lösung der Rätsel nutzen.