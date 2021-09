The Outer Worlds: Murder on Eridanos: Krimi-Erweiterung jetzt auch für Switch erhältlich

Es hat zwar ein bisschen länger gedauert als auf anderen Plattformen, aber mittlerweile ist Murder on Eridanos, die zweite Erweiterung für das SciFi-Rollenspiel The Outer Worlds, auch für Switch erhältlich. Das haben Odsidian Entertainment und Publisher Private Division bekanntgegeben. Sie ist für den Einzelkauf zum Preis von 14,99 Euro im eShop erhältlich. Alternativ ist die zweite und damit letzte Erweiterung auch Bestandteil des "The Outer Worlds Expansion Pass".Beschreibung des Herstellers:"Murder on Eridanos bietet Spielern die Möglichkeit, einen aufregenden Weltraumkrimi zu erleben. Halcyon Helen, die Markensprecherin für Rizzo's, wurde tot aufgefunden und es liegt an den Spielern, das Netz aus Geheimnissen und Täuschung zu entwirren. Mit ihrem neuesten Gadget, dem Diskrepanzverstärker, können sie am Tatort auf Spurensuche gehen, und erleben abhängig von den gefundenen Hinweisen unterschiedliche Questverläufe. Dabei fühlen sie den zahlreichen Verdächtigen auf den Zahn, die zudem auch allesamt schräge Vögel sind."Letztes aktuelles Video: MusicalTrailer zur Veröffentlichung