Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1: Spiele-Sammlung im eShop erhältlich

SNK hat die Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1 für Switch im Nintendo eShop für 39,99 Euro veröffentlicht. Die Sammlung besteht aus zehn Handheld-Klassikern, wobei sechs Spiele bereits einzeln auf Switch erhältlich waren."Titel, die mit dem Neo Geo Pocket kompatibel sind, können für die perfekte Dosis Nostalgie in Monochrom gespielt werden. Spieler können außerdem die 3D-Modelle der Originalspiele und Cartridges ansehen. Alle zehn Spiele sind sowohl im Tabletop- als auch im Handheld-Modus spielbar", schreibt der Publisher.Das Paket umfasst Big Tournament Golf, Dark Arms: Beast Buster, Fatal Fury: First Contact, King of Fighters R-2, The Last Blade: Beyond the Destiny, Metal Slug: 1st Mission (nur Singleplayer), Metal Slug: 2nd Mission (nur Singleplayer), Samurai Shodown! 2, SNK Gals' Fighters und SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium.Letztes aktuelles Video: Trailer