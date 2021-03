Adios: Geschichte über einen Schweinebauern, der nicht länger Leichen für die Mafia entsorgen will

Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC) Screenshot - Adios (PC)

Am 17. März 2021 hat US-Entwickler Mischief das narrative First-Person-Adventure Adios für PC und Xbox One veröffentlicht, in dem ein Schweinebauer nicht länger Leichen für die Mafia entsorgen will, was zu einer Reihe schwieriger Entscheidungen führt. Im Microsoft Store kostet der Download 17,99 Euro, während auf Steam 14,99 Euro und auf itch.io mindestens 17,99 Dollar fällig werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 93 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Adios ist ein cinematisches Spiel in Egoperspektive über das Festhalten an einer schwierigen Entscheidung. Du bist ein Schweinebauer in Kansas. Es ist Oktober. Kalte, klare Morgen sind die Norm und du hast dich entschieden nicht mehr damit einverstanden zu sein, dass die Mafia deine Schweine benutzt, um Leichen loszuwerden. Als dein alter Freund - ein Auftragsmörder - mit seinem Assistenten bei dir eintrifft, um wieder eine Leiche abzuliefern, findest du endlich den Mut ihnen zu sagen, dass du aussteigst.Dein Freund will nicht, dass du aufhörst. Er weiß, dass es so etwas wie Aussteigen nicht gibt. Also wird er versuchen dich davon zu überzeugen, dass du einen Fehler begehst. Ihr verbringt den Tag miteinander, verrichtet Arbeiten auf der Farm und erforscht dabei die vielen Details einer authentischen Umgebung im amerikanischen Mittleren Westen, Seite an Seite mit dem Mann, der gezwungen sein wird dich zu töten, wenn er dich nicht überzeugen kann zu bleiben. Deine Antwort wird den Rest deines Lebens bestimmen. Adios heißt auf Wiedersehen."Letztes aktuelles Video: Trailer