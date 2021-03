Shing!: Kooperativer Ninja-Brawler kämpft sich auf die PS5

Spiele entweder allein oder mit Freunden: lokale 4-Spieler Koop-Unterstützung!

Erlebe eine immersive und intuitive Steuerung: Steuere mit dem rechten Analog-Stick deine Waffe, um Zugriff auf ein umfangreiches Set an Bewegungen zu erhalten.

Erlebe Gameplay, das niemals langweilig wird: Meistere das vielschichtige, komplexe Kampfsystem, überwinde grausame Gegner und stelle dich bombastischen Bossen.

Experimentiere nach Herzenslust mit dem innovativen Freestyle-Kampfsystem: Mixe und kombiniere Kombos, wechsle ganz spontan den Charakter und lass Gegner ihre eigenen Angriffe kosten!

Am heutigen 18. März 2021 hat Mass Creation den bereits für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewerteten Koop-Brawler Shing! auch für PlayStation 5 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro und umfasst auch die aktuell zum halben Preis (9,99 Euro) erhältliche PS4-Fassung. Auf Steam kann außerdem eine kostenlose Demo heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe das aufregendste und immersivste Beat-'em-up-Kampfsystem, das du je gesehen hast - werde zum tödlichen Ninja, der dämonische Widersacher stylish in Stücke schneidet. Schließe dich einer Bande coole Sprüche klopfender Krieger an und begib dich auf eine blutige Reise durch ein Land voller mystischer Monster und mysteriöser Maschinen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4