Necromunda: Hired Gun: Trailer zur Einstimmung auf die Kopfgeldjagd im Warhammer-40.000-Universum

Focus Home Interactive möchte mit dem folgenden Trailer auf Necromunda: Hired Gun ab 39,99€ bei vorbestellen ) und die düstere Spielwelt im Warhammer-Universum einstimmen. Der zentrale Ausgangspunkt des Shooters ist Martyr's End. Als Kopfgeldjäger nimmt man dort diverse Aufträge an, trifft auf andere Charaktere und spricht mit der Bardame, um an Informationen oder Schnaps zu kommen. Die Ausrüstung sowie die bionischen Augmentierungen können zwischen den Einsätzen dort auch angepasst und verbessert werden."Schlage dich als gnadenloser Söldner durch ein Meer von Verbrechen und Korruption in der blutigen Welt von Necromunda. Die Bezahlung ist gut, der Hund treu und die Knarre zuverlässig - aber wirst du die Jagd überleben? (...) Für den richtigen Preis legst du dich mit gefürchteten Verbrechern und Mutanten an. Deine Waffenkammer ist prall gefüllt. Dein Körper ist augmentiert, um an Wänden zu laufen und über Abgründe zu springen. Dein Cyber-Mastiff kann Feinde für dich aufspüren und erledigen, während du dich an deinem Kletterhaken durch die riesigen Areale schwingst."Das Actionspiel für Einzelspieler wird am 1. Juni 2021 für PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht (Preis: 39,99 Euro). Die physischen Box-Versionen sollen am 30. Juni 2021 folgen. Laut Steam wird das Spiel auch deutsche Sprachausgabe bieten. Entwickler ist das Streum On Studio (Space Hulk: Deathwing), das mittlerweile von Focus Home Interactive übernommen wurde.Letztes aktuelles Video: Enter the Hive Trailer