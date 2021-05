Necromunda: Hired Gun: Die Waffen und der loyale Mastiff

Streum On Studio und Focus Home Entertainment stellen die Waffen und den loyalen Mastiff aus Necromunda: Hired Gun ab 39,99€ bei vorbestellen ) näher vor.In dem Shooter versucht man sich als Kopfgeldjäger in der düsteren Warhammer-40.000-Welt. Der zentrale Ausgangspunkt des Shooters ist Martyr's End. Als Kopfgeldjäger nimmt man dort Aufträge an, trifft auf andere Charaktere und spricht mit der Bardame, um an Informationen oder Schnaps zu kommen. Die Ausrüstung sowie die bionischen Augmentierungen können zwischen den Einsätzen dort auch angepasst und verbessert werden. Das Spiel der Macher von Space Hulk: Deathwing richtet sich ausschließlich an Einzelspieler.Focus Home: "Mit dem Grappling-Hook und den Wall-Run-Fähigkeiten können sich Spieler ihrem Ziel in industriellen Chemielaboren und alten Festungen annähern. Mithilfe des loyalen Mastiffs wird schließlich eine Welle der Zerstörung entfesselt, um den Auftrag abzuschließen. In Martyr's End wird der Erfolg gefeiert, während die Belohnungen für neue Upgrades der Waffen und Rüstung eingesetzt werden können.""Von einem Signature-Messer über Raketenwerfer bis hin zur Gravitationswaffe kann alles nützlich sein, um im immer größer werdenden Konflikt zwischen den Fraktionen im Hive seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nach jeder actiongeladenen Mission ist es an der Zeit, den Loot für Belohnungen und Cyber-Augments für sich selbst und den vierbeinigen Begleiter einzutauschen. Mit den richtigen Upgrades und Spezialisierungen werden Spieler immer stärker."Necromunda: Hired Gun erscheint am 01. Juni 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine physische Version ist ab dem 30. Juni im Handel verfügbar.Letztes aktuelles Video: Friends Forever Trailer