Necromunda: Hired Gun: Intro-Video soll auf den anstehenden Verkaufsstart einstimmen

Zur Einstimmung auf den anstehenden Verkaufsstart von Necromunda: Hired Gun ab 39,99€ bei vorbestellen ) ist das Intro-Video von Publisher Focus Home Interactive veröffentlicht worden. Das Video zeigt die Stadt Necromunda, eine der dunkelsten Gegenden im Warhammer-40.000-Universum. Die Tiefen der Stadt sind der Zufluchtsort für den Abschaum der Gesellschaft: Gangs, Gesetzlose und natürlich Kopfgeldjäger, die nicht nur das schnelle Geld im Blick haben, sondern auch zur Legende werden wollen ...Der zentrale Ausgangspunkt des Shooters ist Martyr's End. Als Kopfgeldjäger nimmt man dort Aufträge an, trifft auf andere Charaktere und spricht mit der Bardame, um an Informationen oder Schnaps zu kommen. Die Ausrüstung sowie die bionischen Augmentierungen können zwischen den Einsätzen dort auch angepasst und verbessert werden. Das Spiel der Macher von Space Hulk: Deathwing richtet sich ausschließlich an Einzelspieler. Necromunda: Hired Gun erscheint am 01. Juni 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine physische Version ist ab dem 30. Juni im Handel verfügbar.