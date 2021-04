Life Is Strange: True Colors: Trailer stellt die Figuren näher vor

In einem neuen Trailer stellen Deck Nine Games und Square Enix die Figuren im kommenden Life Is Strange: True Colors ( ab 9,99€ bei kaufen ) vor. Gleichzeitig erhält man kurze Einblicke in deren Charakterzüge und Jobs, die sie in der beschaulichen Stadt Haven Springs in Colorado ausüben.Um die Leute besser kennenzulernen, nutzt Protagonistin Alex nicht nur Gespräche, sondern auch die psychische Kraft der Empathie, mit der sie Gefühle und Gedanken der Figuren visualisieren kann. Gleichzeitig kann sie die Fähigkeit aber auch für manipulative Zwecke missbrauchen. Wer es mit dem Einsatz übertreibt, erhöht zudem das Risiko, die Kontrolle über die Superkraft zu verlieren.Letztes aktuelles Video: Meet the Cast