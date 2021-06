Life Is Strange: True Colors: Entscheidungen und Konsequenzen

Auch Life Is Strange: True Colors ab 18,04€ bei kaufen ) wurde bei Square Enix Presents auf der E3 2021 gezeigt. Die Hauptfigur des Adventures ist Alex Chen."Alex hat ihren 'Fluch' lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren - und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt versteckt liegen. "Die E3-Präsentation gab Einblicke in die Auswirkungen von Alex übersinnlicher Kraft auf die Story. Dabei wird gezeigt, wie Spieler gemeinsam mit Alex Entscheidungen treffen und mit den Bewohnern von Haven Springs interagieren, sowohl durch den Einsatz ihrer Kräfte während der Erkundung als auch in bedeutenden Momenten für die Geschichte. Die Kraft der Empathie wirkt sich auf jede Interaktion und Beziehung von Alex im Spiel aus.Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam und Google Stadia.Letztes aktuelles Video: Power and Consequence