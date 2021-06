Life Is Strange: True Colors: Switch-Umsetzung angekündigt

Die #LifeisStrange-Reihe erscheint auf #NintendoSwitch!



Am 10. September 2021 wollen Square Enix und Deck Nine Games Life Is Strange: True Colors ab 15,74€ bei kaufen ) auch für Switch veröffentlichen, wie im Rahmen von Nintendos E3-Direct bekannt wurde Im eShop kann man den auch für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia erscheinenden Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Eine kühne, neue Ära des preisgekrönten Life is Strange beginnt, mit einem brandneuen Hauptcharakter und einem Geheimnis, das es zu lüften gilt! Alex Chen hat ihren 'Fluch' lange verleugnet: die übernatürliche Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als farbige Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem vermeintlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt verborgen sind."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch