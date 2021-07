Life Is Strange: True Colors: Deutsche Synchronsprecher: Lisa Vicari und Gronkh sprechen Riley und Pike

Square Enix meldet, dass die Stimmen von Lisa Vicari (Schauspielerin) und Erik Range (Gronkh; YouTuber und Streamer) in der deutschsprachigen Fassung von Life Is Strange: True Colors ab 17,48€ bei kaufen ) zu hören sein werden. True Colors ist der erste Ableger der Reihe mit deutscher Sprachausgabe. Darüber hinaus wird Alex Chen von Lin Gothoni gesprochen, während Nick Forsberg ihrem Bruder Gabe seine Stimme leiht. Steph, bekannt aus Before the Storm, wird von Ronja Peters verkörpert. Der übrige Cast wird in diesem Video vorgestellt.Square Enix: "Lisa Vicari wurde als Schauspielerin insbesondere durch die Rolle der Martha in der Mystery-Serie „Dark“ einem breiteren Publikum bekannt. Die deutsche Eigenproduktion von Netflix wurde international zum großen Hit. In Life is Strange: True Colors schlüpft Lisa in die Rolle von Riley Lethe, der liebenswürdigen Enkelin der örtlichen Blumenhändlerin. Spieler*innen begegnen ihr während der Erkundung des beschaulichen Bergbauörtchens Haven Springs und lernen Riley und ihre persönliche Hintergrundgeschichte im Verlauf der Geschichte näher kennen. Dabei treffen sie Entscheidungen, die Riley und ihre Beziehung zu Alex und den Spieler*innen beeinflussen.""Gronkh zählt zu den prominentesten Internet-Größen der deutschen Gamesbranche und wurde vor allem durch seine zahlreichen Let's Plays auf YouTube bekannt. Treffpunkt für tausende von Fans sind zudem seine regelmäßigen Twitch-Streams. Die Arbeit im Tonstudio als Synchronsprecher ist für Gronkh nicht neu, da er seine Stimme bereits einigen Charakteren aus bekannten Videospielen leihen durfte. Dazu zählt künftig auch der humorvolle Polizist Pike, der auf der Polizeistation in Haven Springs arbeitet. Alex Chen, die Protagonistin in Life is Strange: True Colors, trifft während ihrer Ermittlungen rund um den Unfall ihres Bruders auf Pike und setzt alles daran, die Wahrheit zu erfahren und lang vergrabene Geheimnisse zu enthüllen."