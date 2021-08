Life Is Strange: True Colors: 13 Minuten langes Spielszenen-Video aus dem Plattenladen in Haven Springs

Trailer: Wavelengths DLC-Trailer (erster Story DLC mit Steph in der Hauptrolle, erscheint am 30. September):

Square Enix hat ein 13 Minuten langes Spielszenen-Video aus Life Is Strange: True Colors ab 17,64€ bei kaufen ) veröffentlicht, das einen ausführlicheren Einblick in das Adventure gibt. Die Protagonistin Alex Chen erkundet den örtlichen Plattenladen in Haven Springs, die idyllische Bergbaustadt und zugleich der Schauplatz des Spiels. Beim Stöbern trifft sie auf zwei neue Bekanntschaften. Außerdem ist die deutsche Sprachausgabe zu hören.Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam und Windows Store) und für Google Stadia. Das Spiel wird später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Record StoreTrue Colors wird von Deck Nine Games entwickelt, dem Team hinter Life is Strange: Before the Storm, sowie Square Enix External Studios und erscheint zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe mit deutscher Sprachausgabe. True Colors wird als komplettes Spiel erscheinen (keine Episoden), sowohl als Box-Edition als auch digital."Alex hat ihren 'Fluch' lange unterdrückt: die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren, welche sie als bunte Auren wahrnimmt. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren und dunkle Geheimnisse aufdecken, die in der Kleinstadt vergraben sind."Trailer: Willkommen in Haven Springs Trailer (Einblicke in die Kleinstadt)