Life is Strange-Entwickler feuert zwanzig Prozent seiner Mitarbeiter

So wie der Trend sich vom letzten Jahr fortsetzt, kann bald jeder Tag nach dem Unternehmen benannt werden, das an diesem Datum einen Teil seiner Mitarbeiter auf die Straße gesetzt hat – nun auch der Life is Strange-Entwickler., die unter anderem, Life is Strange: True Colors und zusammen mit Telltale Gamesproduziert haben, feuern ganze. Als Grund für die „schwierige Entscheidung“ nannte man die „verschlechterten Marktbedingungen der Branche“.Wie dieser Tage üblich hat auch Deck Nine dieauf Twitter bekanntgegeben, wo viele Fans den betroffenen Mitarbeitern viel Glück bei der Suche nach einem neuen Job finden und tröstende Worte hinterlassen. Im Statement betonte man dasund appellierte an andere Studios, sie nach Möglichkeit einzustellen:„Wie so viele andere in der Spieleindustrie aktuell ist auch Deck Nine von den verschlechterten Marktbedingungen der Branche betroffen. Heute haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, 20 Prozent unserer Mitarbeiter zu entlassen. Diese Leute sind unglaubliche, talentierte und fantastische Entwickler. Sie haben während ihrer Zeit hier bei Deck Nine Games sehr viel beigetragen, und wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig gefällt. Bitte stellt diese Menschen an, wenn ihr könnt, sie sind großartig.“Nicht betroffen von der Entlassung ist, Game Director bei Deck Nine. Er lässt auf Twitter durchblicken, dass die, um die Zahl der gefeuerten Mitarbeiter möglichst gering zu halten und ergänzt: „Das Team von Deck Nine war stärker als jemals zuvor und es ist absolut beschissen, dass die Industrie sich aktuell in diesem Zustand befindet.“Frost spielt damit natürlich aufan, die ähnlich wie Deck Nine kürzlich eine ganze Reihe an Mitarbeitern gefeuert hat – und von denen wohl kaum eines behaupten kann, dass man in der Chefetage spart, um die Schäden so klein zu halten wie möglich. Erst gestern macht die Neuigkeit die Runde,– keine Woche, nachdemdort zu Besuch war.