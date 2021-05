gamescom 2021: Wird ein rein digitales Event; Hybrid-Konzept verworfen

Eigentlich wollten die Veranstalter der gamescom 2021 das Event in diesem Jahr in Hybrid-Form abhalten - als eine Mischung aus Präsenzmesse mit digitalen Elementen. Von dieser Idee haben sich die Koelnmesse und der game-Verband nach intensiven Gesprächen mit Partnern und Ausstellern verabschiedet. Die gamescom 2021 wird aufgrund der "schwierigen Entwicklung in diesem Jahr" und den weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wieder als rein digitales Event ausgetragen . Die Teilnahme wird für alle Zuschauer kostenlos sein.Eröffnet wird die gamescom wieder durch die gamescom: Opening Night Live mit Geoff Keighley. gamescom now, der Content-Hub als Sammelstelle für Inhalte, soll neu gestaltet und erweitert werden. Auch ein Vorab-Event (gamescom epix) bzw. eine Community-Aktion der Marke "Road to gamescom" ist geplant. Die gamescom: Opening Night Live findet am 25. August 2021 (Mittwoch) statt. Die Kerntage der gamescom sind Donnerstag und Freitag (26. und 27. August 2021), wobei einige Aktionen auch noch am Wochenende laufen werden.Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse, sagt: "Gemeinsam mit dem game-Verband haben wir alles gegeben, den Fans und der Branche eine hybride gamescom 2021 zu ermöglichen. Doch auch, wenn das hybride Konzept bei den Partnern sehr gut ankam, mussten wir doch erkennen, dass die gamescom auf Grund der benötigten Planungssicherheit für viele Unternehmen der Branche noch zu früh kommt. Glasklar ist: Alle Beteiligten benötigen jetzt Planungssicherheit. Deshalb setzen wir auch in diesem Jahr auf eine erneut rein digitale gamescom und werden mit dem ausreichenden Vorlauf der Gaming-Community Ende August 2021 ein noch stärkeres Online-Event bieten können. Dass wir das können, haben wir mit der gamescom 2020 sowie mit anderen Messen wie der DMEXCO @home 2020 und der h+h cologne @home 2021 gezeigt. Alle Partner können ab sofort ihre Beteiligung buchen."Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche e.V., dazu: "Als Games-Branche wollen wir auch mit der gamescom zeigen, dass Innovationen und mutige Weiterentwicklungen der beste Weg sind, um mit solchen Krisen umzugehen. Dafür arbeitet das gamescom-Team seit Monaten hart an der gamescom 2021, insbesondere an den digitalen Elementen. Viele der neuen Konzepte für die hybride gamescom, etwa das digitale Warteschlangenmanagement, werden wir nun erst im kommenden Jahr umsetzen können. Für die digitale gamescom 2021 konzentrieren wir uns darauf, noch mehr Games, Reichweite und Community-Atmosphäre bieten zu können. Dafür setzen wir beispielsweise mit gamescom epix auf ein komplett neues Konzept, das die Community noch vor dem Start der gamescom auf eine gemeinsame Quest-Reise in den sozialen Medien schickt. Hiermit wollen wir noch mehr der einzigartigen gamescom-Atmosphäre ins Digitale übertragen. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Partnern wollen wir die gamescom auch 2021 wieder zum größten Games-Event der Welt machen.""Die devcom, erste Anlaufstelle für Entwickler und ihr Ökosystem, wird ebenfalls mit einem umfangreichen Online-Programm aufwarten und der Games-Branche eine zentrale Business-Plattform geben. Mehrere ganztägige Business-Matchmaking-Events, wie das beliebte 'Indies meet Investors and Publishers'-Format devcom Pitch it! oder spezielle Matchmaking- und Pitching-Events mit den internationalen Gemeinschaftsständen der devcom, werden deutlich ausgebaut. Neu ist zudem, dass die devcom an den ersten beiden Tagen einen klaren Fokus auf Content und das umfangreiche Conference-Programm legt, während Mittwoch bis Freitag ganz im Zeichen von Business, Networking und der beliebten digitalen Expo der devcom stehen. Der Start der neuen Online-B2B-Plattform gamescom biz wird dagegen um ein Jahr verschoben, da die Features der Plattform umfassend nur in einem hybriden Konzept ausrollbar sind. Der gamescom congress, Europas führende Konferenz rund um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Potenziale von Games, findet in diesem Jahr am Donnerstag, 26.08.2021, erneut vollständig digital statt."