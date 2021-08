gamescom 2021: Termin für Geoff Keighleys Opening Night steht fest

3 weeks from today, get a new look at this holiday's biggest upcoming video games and what lies beyond...@gamescom Opening Night Live



Wednesday, August 25

11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CET pic.twitter.com/h8C12vtvri



In drei Wochen sorgt Geoff Keighley erneut für die Eröffnungszeremonie einer großen (diesmal digitalen) Messe. Auf seinem Twitter-Auftritt hat der prominente Videospiele-Journalist den Termin seiner Show zur gamescom 2021 verraten: Die gamescom Opening Night Live startet am Mittwoch, 25. August um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit.Interessierte Spiele-Aficionados sollten genügend Chips und Energy-Drinks bereitstellen, denn die Veranstaltung soll üppige zwei Stunden dauern. Die Sendung werde "überall" per "Streaming und Co-Streaming" in die Wohnzimmer gelangen, so der Tweet. Damit dürften also alle goßen Plattformen wie Youtube und Twitch gemeint sein.