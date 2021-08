gamescom 2021: Gamecity Hamburg zeigt Indie-Adventures und erstes Publishing-Projekt der Lost-Ember-Entwickler

Screenshot - gamescom 2021 (Android, HTCVive, iPad, iPhone, OculusQuest, OculusRift, PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Spielkultur, Stadia, Switch, ValveIndex, VirtualReality, One, XboxSeriesX) Screenshot - gamescom 2021 (Android, HTCVive, iPad, iPhone, OculusQuest, OculusRift, PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Spielkultur, Stadia, Switch, ValveIndex, VirtualReality, One, XboxSeriesX) Screenshot - gamescom 2021 (Android, HTCVive, iPad, iPhone, OculusQuest, OculusRift, PC, PS4, PlayStation5, PlayStationVR, Spielkultur, Stadia, Switch, ValveIndex, VirtualReality, One, XboxSeriesX)

"Über das Förderprogramm „Road to gamescom 2021“ ermöglicht Gamecity Hamburg den fünf Studios kostenlos die Teilnahme, um wichtige Kontakte zu knüpfen, Medien, Influencer*innen und Gamer*innen die eigenen Spieleprojekt vorzustellen und zukünftige Fans begeistern. (...) Besucher*innen können die Plattform in ihrem Browser als Avatare erkunden und an virtuellen Ständen über 120 kuratierte Spiele von unabhängigen Entwickler*innen aus der ganzen Welt entdecken.



Die Indie Arena Booth wird von der auf den Gamesbereich spezialisierten Hamburger Event-Agentur Super Crowd Entertainment entwickelt und konzipiert. 2020 überführte Super Crowd das Konzept innerhalb weniger Wochen in eine spielbare Online-Plattform, mit welcher sich Indie-Entwickler*innen auch zu Pandemie-Zeiten einem internationalen Publikum präsentieren können. Dafür wurde Super Crowd im Mai mit einem Sonderpreis des vom Bundesverkehrsministerium vergebenen Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet. Für 2021 wartet die Indie Arena Booth Online mit neuen Features und neuem Look unter dem Thema „Summercamp of Doom“ auf.



Die Hamburger Indies am Gamecity-Stand 2021



Tiny Roar: Premiere für bisher unangekündigtes Game „XEL“



Das 2015 in Hamburg gegründete Studio Tiny Roar wird auf der gamescom 2021 erstmals Einblicke in ihr Science-Fiction-Action-Adventure XEL geben, das mit Unterstützung der Gamesförderung des BMVI und des Publishers Assemble Entertainment entwickelt wird. Für den 24. August ist die offizielle Ankündigung des Spiels geplant, am 25. August treten Tiny Roar mit ihrem Spiel im Gamevasion-Streamingprogramm zur gamescom auf. [zur News; der Steam-Store erläutert mittlerweile: 'XEL ist ein episches 3D-Sci-Fi-Fantasy-Action-Adventure. Erkunde die geheimnisvolle Welt von XEL und hilf Protagonistin Reid ihre rätselhafte Vergangenheit aufzudecken. Triff neue Freunde und Feinde und sammle aufregende Gadgets, um herausfordernde Dungeons zu meistern']



Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC) Screenshot - gamescom 2021 (PC)



(...)





Auf der diesjährigen digitalen gamescom 2021 bekommen im Rahmen des Indie Arena Booth Online bekanntlich auch kleinere Teams ihren großen Auftritt. Die Standortinitiative Gamecity Hamburg etwa bringt vom 25. bis 29. August fünf Unternehmen und Solo-Entwickler aus der Hansestadt auf die Online-Messe.Am Hamburger Gemeinschaftsstand des Indie Arena Booth befindet sich unter den fünf ausgestellten Titeln auch das erste Publishing-Projekt der Lost-Ember -Entwickler Mooneye - und zwar den Titel Haven Park von Fabien Weibel. Nach dem Erfolg des eigenen Indie-Adventures will das Studio Weibel und künftig auch weiteren Entwicklern mit Vermarktungs-Knowhow helfen, die richtige Zielgruppe zu erreichen."Mooneye Studios wurden 2014 in Hamburg gegründet. Mit dem Exploration-Adventure Lost Ember veröffentlichten sie 2019 ihr erstes Spiel – das prompt zahlreiche Preise gewann und zu einem wahren Indie-Hit mit treuer Fan-Basis gewachsen ist. Seit 2021 publisht das vielköpfige Team von Mooney Studios zusätzlich unter dem Label 'Mooneye Indies' aufstrebende Indie-Perlen und nutzt so das Know-How aus ihrer eigenen Veröffentlichung dazu, anderen Entwickler*innen zu helfen, das richtige Publikum für ihr Spiel anzusprechen. Das erste Publishing-Projekt ist das Spiel 'Haven Park' von Solo-Entwickler Fabian Weibel, das am 05. August erfolgreich veröffentlicht wurde.""Haven Park nimmt den Spieler mit in einen liebevoll animierten Natur- und Campingpark. Es stammt vom Solo-Entwickler Fabien Weibel und wurde am 05. August als erstes Projekt unter dem Label „Mooneye Indies“ veröffentlicht. Hauptcharakter Flint soll ihn für seine Großmutter wieder auf Vordermann bringen und die Spieler*innen sammeln Ressourcen, um den Park zu reparieren, treffen dabei neue Freunde und erschaffen ihre eigene, friedliche Erholungswelt. Das Spiel setzt dabei auf das Open World Prinzip, also die freie Erkundung der Welt durch die Spieler*innen und bietet einige Neben-Quests mit über 30 Charakteren."Ebenfalls vorgestellt werden das Science-Fiction-Action-Adventure XEL (Assemble Entertainment, Gamesförderung des BMVI, zur News ), das für 2022 geplante 2D-Adventure Leif‘s Adventure: Netherworld Hero (OneManOnMars, Games Lift Inkubator 2020), der experimentelle 2D-Plattformer Turbo Shell (Radioactive Dreams, Prototypenförderung 2020) sowie das Smartphone-Geschicklichkeitsspiel Unbuild (Klickaffen Studio). Interessierte können sich für die gamescom anmelden , um sich selbst ein Bild von diesen und weiteren Titeln des Indie Arena Booth zu machen - direkt im Browser.Hinter OneManOnMars steckt der erfahrene Spieleentwickler Roman Fuhrer, der aktuell als Solo-Dev das handgezeichnete 2D-Adventure „Leif’s Adventure“ entwickelt. Er durchlief 2020 mit dem Projekt das Games Lift Inkubator Programm von Gamecity Hamburg und bereitet sich auf einen Release 2022 vor.Im Jahr 2020 haben sich unter dem Namen Radioactive Dreams drei erfahrene Spieleentwickler*innen zusammengeschlossen, um ein 2D-Platform-Game mit neuartiger Spielmechanik zu entwickeln. Das Team erhielt für ihr Spiel Turbo Shell 2020 die Prototypenförderung von Gamecity Hamburg. Auf der gamescom 2021 zeigen sie erstmals eine spielbare Demo ihres Projekts.Unter dem Namen Klickaffen produziert der freiberufliche Motion & Interactive Designer Matthias Mach bereits seit 10 Jahren Games für das „persönlichste Spielgerät, das es bisher gab“, wie er seine Lieblingsplattform nennt – das Smartphone. Auf der gamescom präsentiert er seine Werke erstmals einem internationalen Messe-Publikum und zeigt sein Geschicklichkeitsspiel „Unbuild“.Neben Programmen wie „Road to gamescom 2021“ zur Repräsentation des Standorts und der in Hamburg beheimateten Unternehmen auf internationalen Branchenevents, unterstützt die von der Freien und Hansestadt Hamburg finanzierte Initiative Gamecity Hamburg die regionale Branche mit weiteren passgenauen Förderprogrammen:Im Games Lift Inkubator erhalten Nachwuchs-Spieleentwickler*innen und Start-Up-Gründer*innen neben finanzieller Unterstützung intensives Coaching und Mentoring durch internationale Branchenexpert*innen.Die Entwicklung von Games-Prototypen in Hamburg unterstützt Gamecity Hamburg mit der Prototypenförderung. Pro Jahr stehen 400.000 Euro für Games-Projekte aus Hamburg zur Verfügung, von denen für einen Prototyp bis zu 80.000 Euro beantragt werden können. Erstmals wird 2021 eine zweite Runde der Prototypenförderung durchgeführt. Ab 30. August können sich Entwickler*innen, Teams und KMUs um eine Förderung bewerben.Alle Informationen zur Prototypenförderung sind unter https://www.gamecity-hamburg.de/de/foerderung/ zu finden."