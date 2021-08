gamescom 2021: Indie Arena Booth und 18 Indie-Spiele von Swiss Games

"Summercamp of Doom ist ein virtuelles Messe-MMO mit 120 ausgewählten Indies sowie dem Arcade Village. Das Camp ist vom 25. bis 29. August geöffnet.

Indie Arena Booth Twitch Events mit Shay Thompson und Andrea Rene, mit Let’s Plays und Award Show vom 25. bis 29. August, täglich ab 15:30 Uhr.

Sales & Demo Events auf Steam und GOG, mit allen Titeln der Indie Arena Booth und Dutzenden exklusiven Demos.

gamescom: Awesome Indies kommt direkt aus dem malerischen Venice Beach und stellt über 40 einzigartige Spiele vor.

gamescom EPIX bietet exklusive Preise, gesponsort von etwa 30 Partnern."

"The Wandering Village ist eine Städtebau-Simulation, die in einer Welt spielt, in der giftige Sporen den Planeten verseucht haben und eine kleine Gruppe von Menschen auf dem Rücken einer riesigen, wandernden Kreatur Zuflucht sucht.

Return To Nangrim ist ein First-Person-Fantasy-Game, in dem Erkundung, Forschung, Rätsel und Verteidigungsstrategien eine wichtige Rolle spielen, um die Geheimnisse und die Geschichte von Nangrim zu enthüllen.

Wild Planet ist ein stilvolles Low-Poly-Open-World-Survival-Spiel, das auf einem riesigen außerirdischen Planeten voller unterschiedlicher Biome, unentdeckter Schätze und zahlloser Gefahren spielt. Spieler erkunden, bauen und jagen, um in der feindlichen Alien-Umgebung zu überleben.

Moroi ist ein surrealer Top-Down-Horror-Hack-and-Slash-Shooter mit Adventure-Elementen, dunklem Humor, Waffen-Crafting, einer einzigartigen Geschichte und Dialogen in einer Welt voller merkwürdiger Kreaturen und absurder Logik.

Grimoire Groves ist ein Roguelite-Abenteuer, in dem Magie für die Gartenarbeit und nicht zur Monster-Bekämpfung genutzt wird. Spieler begeben sich in den Wald, um dort die magische Flora anzubauen, zu sammeln und Tränke und Zaubersprüche damit herzustellen sowie neue Outfits zu kreieren.

Soup Raiders ist ein taktisches RPG mit einem rasterbasierten Kampfsystem in Echtzeit und liebenswerten Tiercharakteren. Spieler setzen die Segel und halten Kurs auf eine Welt voller verwegener Piratenabenteuer auf einem Ozean aus Suppe!"

"AST-Hero von Twisted BrainZ

Beer, Blood and Beards von Dama Dama Games

Deep Space Gardening von Nevolane

Kandria von Nicolas Hafner

Kukulcan von Black Spoon Studio

Patchworld von PatchXR

Pool Party von Lakeview Games

Smelogs Playground von Nifty Productions

Somnium von Team Somnium

Team:Cars von Caustique Games

Untitled Mecha Game von lauflauf

Whoop Arcade von Echtzeit"

Gemeinsam mit der gamescom hat die Indie Arena Booth eine Menge Inhalte vorbereitet, um 279 Spiele von unabhängigen Entwicklern stärker ins Rampenlicht zu rücken.Folgende Indie-Themen sind bei der digitalen gamescom geplant:"All der Trubel rund um das Event macht mich vorfreudig", sagt Valentina Birke, Head of IAB, die das Event leitet. "Wir haben all die besten Teile der letztjährigen IAB genommen und darauf aufgebaut, um dieses Jahr noch aufregender, verständlicher und insgesamt besser zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dass Spieler das Event erkunden."Auch Swiss Games präsentiert - mit Unterstützung der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia - 18 neue Computer- und Videospiele aus der Schweiz auf der gamescom 2021 (25. bis 27. August). Interessierte können sich für die gamescom anmelden und sich von den 18 Titeln des Swiss Games-Lineups selbst ein Bild machen.Swiss Games präsentiert:Außerdem auf der gamescom:gamescom-Besucher können diese Spiele an den virtuellen Ständen der Indie Arena Booth und bei Indie@gamescom sehen. Publisher können über Meet-2-Match Kontakte zu den Entwicklern knüpfen.