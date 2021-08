gamescom 2021: Statistiken der diesjährigen Messe und Termin für 2022

Die gamescom 2021 ist vorbei und musste entgegen ursprünglicher Pläne aufgrund der Corona-Pandemie nach der erstmaligen Umstellung im vergangenen Jahr ein weiteres Mal auf rein digitalen Wegen stattfinden. Dazu hat der Veranstalter jetzt ein paar Statistiken veröffentlicht , wie gut das alternative Konzept angenommen wurde.Demnach verbuchte man mit 13 Millionen Live-Zuschauern über das gesamte Streamingangebot einen Zuwachs von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die gleiche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr hat man bei der Opening Night Live registriert: 5,8 Millionen Zuschauer haben sich die Veranstaltung von Geoff Keighley angeschaut, wobei erneut ca. zwei Millionen gleichzeitige Zuschauer erfasst wurden.Bei der Anzahl an Co-Streams zur gamescom: Opening Night Live hat man sich ebenfalls um 25 Prozent auf 1500 gesteigert. Verfolgt wurde das digitale Messeprogramm nach Angaben der Veranstalter in mehr als 180 Ländern.Der Termin der gamescom für 2022 wurde ebenfalls schon verkündet: Die Messe verbleibt am Standort Köln und wird dort vom 24.08.22 bis 28.08.22. Der Onlineauftritt soll zwar fortgeführt werden, gleichzeitig plant man aktuell aber auch wieder mit Publikum in den Messehallen.