Space Otter Charlie: Tierische Puzzle-Action in der Schwerelosigkeit

Jump ‘n‘ Run in der Schwerelosigkeit - Stelle dein Gehirn auf den Kopf, während du dich ottermäßig durch physikalisch angetriebene Levels springst, fliegst und katapultierst.

Coole Ausrüstung und Upgrades - Fertige neue Ausrüstung und schalte neue Weltraumotterfertigkeiten anhand von Teilen frei, die du auf deinem Weg findest. Hol deine Reflektorkanone raus und nutze Abpraller für Schüsse um die Ecke oder hinterlasse einen Pfad der Zerstörung, während du mit dem Elektroslide durch Gegner rutschst. Von Jetpack bis hin zu Raketenwerfern, Charlie hat die coolsten Spielzeuge aller Zeiten.

Irre Weltraumanzüge - Na klar, ein Otter muss einen Anzug tragen, um im tödlichen Vakuum des Weltalls zu überleben, aber er kann dabei trotzdem großartig (und SÜß) aussehen! Pläne für neue Anzüge sind im ganzen Spiel versteckt - und jeder Anzug bringt dir einen knuddeligen neuen Look und eine eigene einzigartige und mächtige Waffe! Willst du einen Otter in einem Haianzug sehen? Dann bist du bei Charlie an der richtigen Adresse.

Actiongeladener Multiplayer-Modus - Willst du noch mehr Action? Dann kämpfe in hektischen 4-Spieler-Arenen gegen deine Freunde. Kämpfe im "Voll Seeigelich!"-Modus um Nehrungsmittelvorherrschaft oder lass dein Fell in einem Flauschige-Furie-Todesmatch fliegen.

Werde ein Otternaut - Wie viele Haare befinden sich in einem Quadratzentimeter Seeotterfell? Verblüffe deine Freunde mit diesem Wissen und noch vielem mehr, denn im ganzen Spiel sind lustige Fakten über Seeotter versteckt.

Spaß für jedermann - Weltraumotter Charlie ist vollgepackt mit Action, Puzzeln und einer gesunden Dosis an süßen Tierchen und damit ein Spaß für Jung und Alt.

Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One) Screenshot - Space Otter Charlie (PC, PS4, Switch, One)

Am 18. März 2021 haben Wayward Distractions und The Quantum Astrophysicists Guild den 2D-Puzzle-Plattformer Space Otter Charlie für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Microsoft Store eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) wird aktuell ein Launch-Rabatt von jeweils 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 13,99 Euro bzw. 14,99 Euro gewährt.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Menschheit ist verschwunden, also liegt es an den Ottern, die Tierheit von einer unbewohnbaren Erde zu retten. Begleite Charlie und seine Crew aus einfachem Viehzeug bei einer wagemutigen Mission durchs Weltall auf der Suche nach einem neuen Planeten, den sie ihr Otterhause nennen können. Erkunde verlassene Weltraumstationen, kämpfe gegen durchgeknallte Roboter und genieße ottertastische Wortspiele, während du durch ein Duzend Level voller flauschigem Spaß springst, schwebst und fliegst.Schwerelosigkeit verleiht einem klassischen Puzzle-Jump-'n'-Run einen ganz neuen Touch. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, schwebt frei durch die Gegend und bildet unzählige frische neue Puzzles und Problemchen. Unterwegs findest du Baupläne für unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, von Jetpacks bis hin zu Laserkanonen - sogar einen Haianzug aus Schaumstoff. Das alles hilft dir bei deiner Suche nach einer zotteligeren Zukunft!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer