Dogworld: Pixelart-Plattformer springt auf den PC

Am 18. März 2021 hat Nathan Haddock alias Lateralis seinen 2D-Pixelart-Plattformer Dogworld für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews zu 100 Prozent positiv ausfallen, wird noch bis zum 25. März ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (10,61 Euro statt 12,49 Euro).Haddock beschreibt Dogworld als seitlich scrollenden Action-Plattformer in Metroidvania-Manier, der auf eine postapokalyptische Erde entführt, wo die Menschen unterirdisch in Schutzkapseln leben. Als die eigene Kapsel an die Erdoberfläche geschickt wird, scheint diese nur noch von Hunden bevölkert. Um den Grund dafür herauszufinden, rennt, hüpft, schlittert und schießt man sich durch ehemals von Menschen bevölkerte Ruinen, wo man auf bizarre Charaktere trifft, Waffen und Upgrades sammelt sowie Geheimnisse lüftet.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer