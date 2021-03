Shotgun Farmers: PS4-Start des Cartoon-Shooters, bei dem aus Fehlschüssen neue Waffen wachsen

Fang das Hühnchen - Bekämpfe gegnerische Bäuerinnen und Bauern in verschiedenen Spielmodi für ein völlig neues Spielerlebnis. Jag in "Hühnchen Rennen" ein Huhn quer über die Karte, klau in "Fang das Schwein" das preisgekrönte Schwein des Feindes oder verteidige in "King of the Barn" die Vogelscheuche - um nur einige zu nennen!

Überleb die Horde - Kämpf im Horden-Modus gegen Zombies und streck Wellen von infizierten Landwirten und Tieren nieder. Schaffst du es bis zum Ende, um dich dem finalen Boss zu stellen?

Pass deine Bäuerin oder deinen Bauern an - Verbessere deinen Charakter und bewältige Herausforderungen, um Hüte, Schaufel-Skins, Kostüme und Emotes freizuschalten!

Spiel online oder offline - Spiel online mit bis zu 10 Spielern pro Match, öffentlich oder in privaten Räumen. Nimm es im Modus "Üben" mit AI-Bots auf, um offline deine landwirtschaftlichen Fähigkeiten auszubauen oder bilde mit deinen Freunden einen Trupp und kämpf online gegen andere Spieler.

Häufige Update - Shotgun Farmers wird regelmäßig mit neuen Waffen & Designs, Spielmodi auf Zeit und neuen Karten aktualisiert!

Am 19. März 2021 haben Megastorm Games ihren bereits für PC und Xbox One erschienenen sowie auf Steam bis dato "äußerst positiv" bewerteten Mehrspieler-Shooter Shotgun Farmers , bei dem aus Fehlschüssen neue Waffen wachsen, auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 9,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Shotgun Farmers ist ein Online-Mehrspieler-Shooter, bei dem aus verfehlten Schüssen neue Waffen wachsen. Feure deine Patronen in den Boden und lass Munition sprießen. Nachladen ist keine Option, also schnapp dir eine der tödlichen Pflanzen, die aus deinen Geschossen und denen deiner Feinde gewachsen sind. Gerade hat ein Scharfschütze auf dich geschossen? Dann wächst jetzt genau neben dir ein Scharfschützengewehr! Feuer frei! Ernte Waffenpflanzen direkt für mehr Munition oder lass sie wachsen, um einen größeren Ladestreifen zu ernten."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4