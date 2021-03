Doctor Who: The Lonely Assassins: Mystery-Adventure der Simulacra-Macher veröffentlicht

Originale Doctor-Who-Story: Das Spiel macht dort weiter, wo die Kultepisode "Nicht blinzeln" aufhört - die Weinenden Engel sind wieder zurück, um Schrecken zu verbreiten...

Atemberaubende neue Erzfeinde: Trotze einer nie zuvor dagewesenen bösen Macht. Kein Telefon ist sicher!

Authentische Charaktere: Ermittle gemeinsam mit Petronella Osgood (gespielt von Ingrid Oliver) wegen der mysteriösen Ereignisse. Weitere Auftritte gibt es auch von Finlay Robertson als Larry Nightingale und auch von Jodie Whittaker als Stimme des Doctors.

Telefonrätsel: Durchsuche Nachrichten, E-Mails, Videos, Fotos und vieles mehr. Suche nach Hinweisen, löse Rätsel und finde die Wahrheit heraus.

Am 19. März 2021 haben Kaigan Games ( Simulacra -Reihe), Maze Theory und Another Indie das Mystery-Adventure Doctor Who: The Lonely Assassins für PC, iOS und Android veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 25. März ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (4,49 Euro statt 5,99 Euro). Via App Store und Google Play werden jeweils 3,49 Euro für den Download fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "Aufbauend auf der packenden Story über die Weinenden Engel, die erstmals in der Kultgeschichte 'Nicht blinzeln' auftauchen, haben die Entwickler von Sara is Missing und SIMULACRA mit Doctor Who: The Lonely Assassins ein packendes Rätselspiel entwickelt, das auf einem gefundenen Telefon stattfindet.Inmitten einer Serie düsterer Ereignisse in einem scheinbar unbewohnten Haus in London wird plötzlich eine Person vermisst - und du findest ihr Handy. Als der Selbstzerstörungsmechanismus darauf aktiviert wird, erscheint die ehemalige UNIT-Wissenschaftlerin Petronella Osgood und heuert dich dazu an, versteckte Hinweise zu finden und verschlüsselte Rätsel zu lösen. Kannst du die Wahrheit hinter dem schaurigen Verschwinden ergründen, ehe es zu spät ist? Aber denk daran: nur nicht umsehen, nicht wegdrehen und NICHT BLINZELN."Als wichtigste Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer