Zorro: The Chronicles: Der maskierte Rächer nimmt PC und Konsolen ins Visier

Schlüpfe in die Rolle des Helden und kämpfe für Gerechtigkeit! - Übernimm die Rolle von Zorro oder seiner Schwester Ines. Entwickle Deine Helden-Skills durch das Freischalten neuer Status, Bewegungen und Talismane.

Beherrsche Dein Fach und werde zum besten Schwertkämpfer in ganz Oberkalifornien! - Genieße ein humorvolles und freundschaftliches Schwertkampfsystem mit spektakulären und lustigen Schluss-Moves.

Spiele, wie Du willst - Passe Deine Strategie an eine große Bandbreite von Feindtypen an. Nutze Deine List, um Deine Gegner zu überraschen, schleich Dich um sie herum, um die Umgebung zu erkunden oder fordere sie zu actionreichen Schwertkämpfen heraus.

Tolles Abenteuer, tolle Background-Effekte - Geh mit uns auf die atemberaubende Reise durch das Oberkalifornien des 19. Jahrhunderts, dargestellt in herrlichen Hintergrundbildern, inspiriert von der berühmten TV-Trickfilmserie Zorro.

Facettenreiche Charaktere - Interagiere mit vielen verschiedenen, unvergessenen Figuren aus der TV-Trickfilmserie Zorro. Einige stehen Dir als böse Feinde im Weg, während Dir andere bei Deinem Kampf für die Gerechtigkeit zur Seite stehen.

Mit Zorro: The Chronicles haben die BKOM Studios und BTC Studios eine Videopsiel-Adaption der gleichnamigen Zeichentrick-Serie der Cyber Group Studios angekündigt, die im Herbst 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Google Stadia erscheinen soll. Auf Steam kann man das nach eigenen Angaben von Batman: Arkham Asylum Marvel's Spider-Man und Assassin's Creed inspirierte Action-Adventure bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Zorro: The Chronicles ist ein spannendes und humorvolles Action-Spiel mit Kampf- und Erkundungsszenen, inspiriert von Arkham Asylum, Spiderman und Assassin's Creed. Zorro ist das einzige Videospiel für Spieler ab 7 Jahren mit einer Qualität, die sonst Spielen für Ältere vorbehalten ist. Schlüpfe in die Haut von Zorro oder seiner Schwester Ines. Schütze die Schwachen und Unschuldigen vor dem bösen General und seiner Armee. Sorge für Gerechtigkeit im Oberkalifornien des 19. Jahrhunderts! Werde zum Top-Schwertkämpfer, entwaffne Deine Gegner mit einem Hieb, Deinem Schwert, spektakulären Bewegungen und einer Dosis Humor. Wehre Angriffe mit akrobatischen Bewegungen und blitzschnellen Reflexen ab. Hinterlasse Dein Erkennungszeichen - das 'Z' - mit der Schwertspitze. Das Abenteuer wartet! Draufgängerischer Spaß! Spektakuläre Bewegungen und lustige Kämpfe!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer