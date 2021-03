Resident Evil Re:Verse: Offener Betatest am Wochenende nach Ostern

Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Resident Evil Re:Verse (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Capcom hat einen offenen Betatest von Resident Evil Re:Verse angekündigt. Der Testlauf wird vom 8. April 2021 (8:00 Uhr) bis zum 11. April 2021 (8:00 Uhr) stattfinden, und zwar auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. PS5 und Xbox Series X/S werden via Abwärtskompatibilität unterstützt. Das Spielsystem, die Balance und die Server sollen getestet werden. Eine Capcom ID ist zur Teilnahme erforderlich. Die Beta-Website findet ihr hier In Resident Evil Re:Verse kämpfen Resident-Evil-Charaktere in Deathmatches gegen andere Spieler. Die Maximalzahl der Teilnehmer liegt bei vier bis sechs. "Um den Sieg zu erringen, wirst du alle Fähigkeiten, die von Helden wie die von Biowaffen, meistern müssen", schreibt der Publisher, der somit abermals den Multiplayer-Modus von gezielt vom Hauptspiel (Resident Evil Village) abtrennt - wie schon Resident Evil Resistance bei Resident Evil 3.