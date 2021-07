Resident Evil Re:Verse: Veröffentlichung auf 2022 verschoben

For players who purchased a physical version of Resident Evil Village, we recommend that you keep track of the included Resident Evil Re:Verse download code or add it to your account now so that you are ready to play when the game launches next year.



— Resident Evil (@RE_Games) July 15, 2021

Die Veröffentlichung von Resident Evil Re:Verse ist noch weiter verschoben worden. Der Online-Multiplayer-Ableger, der zusätzlich in Resident Evil Village enthalten ist, soll erst 2022 auf PC, PS4 und Xbox One an den Start gehen. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll der Qualität des Spiels zugutekommen.Gründe für die Verschiebung wurden von Capcom nicht genannt , aber die im April veranstaltete Beta kam auf dem PC nicht sonderlich gut an. Auf Steam waren lediglich 31 Prozent von 1.473 Nutzerreviews von Re:Verse "positiv". In vielen Kritiken wird Unverständnis darüber geäußert, dass Capcom weiterhin daran festhalten würde, ungewünschte und qualitativ eher mäßige Multiplayer-Titel zu entwickeln, anstatt stärker auf Einzelspieler-Erlebnisse im Resident-Evil-Universum zu setzen.In Resident Evil Re:Verse kämpfen Resident-Evil-Charaktere in Deathmatches gegen andere Spieler. Die Maximalzahl der Teilnehmer liegt bei vier bis sechs.Capcom: "Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie werden beliebte Resident Evil Charaktere und Biowaffen im Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse zusammenkommen. Spieler*innen starten als menschlicher Charakter in 4- bis 6-Spieler-Deathmatches gegeneinander. Einmal tödlich getroffen, wird der Charakter als Biowaffe ins Spiel zurückkehren und Spieler*innen können Rache üben. Während der Runden können Virusfläschchen gesammelt werden. Je mehr Fläschchen als menschlicher Charakter gesammelt werden, desto stärker wird die Biowaffe sein, als die Spieler*innen zurückkehren. Das Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ist kostenlos für Besitzer von Resident Evil Village und erscheint für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Besitzer einer Version von Resident Evil Village für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S können über die Abwärtskompatibilität auf das Spiel zugreifen."