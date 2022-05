Resident Evil Re:Verse: Lebenszeichen des Multiplayer-Ablegers

In Resident Evil Re:Verse sollen die aus Resident Evil bekannten Charaktere, in Deathmatches gegen andere Spieler kämpfen; die Maximalzahl der Teilnehmer liegt bei vier bis sechs.Capcom zum Produkt: "Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie werden beliebte Resident Evil Charaktere und Biowaffen im Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse zusammenkommen. Spieler*innen starten als menschlicher Charakter in 4- bis 6-Spieler-Deathmatches gegeneinander. Einmal tödlich getroffen, wird der Charakter als Biowaffe ins Spiel zurückkehren und Spieler*innen können Rache üben. Während der Runden können Virusfläschchen gesammelt werden. Je mehr Fläschchen als menschlicher Charakter gesammelt werden, desto stärker wird die Biowaffe sein, als die Spieler*innen zurückkehren. Das Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ist kostenlos für Besitzer von Resident Evil Village und erscheint für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Besitzer einer Version von Resident Evil Village für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S können über die Abwärtskompatibilität auf das Spiel zugreifen."