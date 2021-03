Dorfromantik: Entspanntes friedliches Aufbauspiel von Toukana Interactive gewinnt Ubisofts Indie Camp 2021

Während eines Twitch-Streams am gestrigen Abend wurde Dorfromantik ab 7,64€ bei kaufen ) zum Gewinnertitel des ersten "Indie Camps" von Ubisoft Entrepreneurs gekürt - so der Publisher in einer offiziellen Mitteilung ( zur Twitch-Zusammenfassung ). Das Aufbau-Spiel mit Puzzle-Mechaniken vom Entwickler Toukana Interactive aus Berlin wird damit in das viermonatige "Acceleration Programm" von Ubisoft aufgenommen und wird mit einer Reihe von unterstützenden Maßnahmen bedacht, die dem Projekt zu weiterem Erfolg verhelfen sollen.Auch uns konnte das entspannte Konzept im Early-Access-Test weitgehend überzeugen. Die Jury sagt zum seit gestern im Early Access erhältlichen Spiel:“Dorfromantik erweist sich als erfrischende Alternative im Genre der entspannten Aufbauspiele. Das Spiel überzeugt mit einer Kombination aus zum einen wunderschönen von Hand gezeichneten Biomen und zum anderen mit Spielmechaniken, bei denen jeder erneute Besuch zum Entdecken und Errichten neuer Dörfer motiviert. Dies macht Dorfromantik besonders einladend für alle, die nach einem Rückzugsort vom Alltag suchen.Der Gewinn des Indie Camps umfasst u.a.· Workshops mit Ubisoft-Entwickler:innen· Einen Playtest im User Research Lab bei Ubisoft Düsseldorf im Wert von 3.500 Euro· Einen Stand auf der Indie Arena Booth auf der gamescom 2021· Auf Wunsch Bürofläche bei Ubisoft Düsseldorf oder in der nahen Umgebung für maximal 6 MonateDas Indie Camp ist ein Acceleration Programm für kleinere bis mittelgroße Indie Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, welches im Rahmen der globalen Ubisoft Entrepreneurs-Initiative organisiert und durchgeführt wird. Das Indie Camp bietet den Teilnehmer:innen die einmalige Chance auf Unterstützung für ihr Projekt durch Wissensaustausch und praktischen Erfahrungen mit dem größten Entwicklernetzwerk im deutschsprachigen Raum.Ubisoft unterstützt mit Ubisoft Entrepreneurs kreative Start-Ups innerhalb der Gaming- und Unterhaltungsindustrie aus aller Welt. Das Programm startete 2017 und unterstützte bereits hunderte Indie-Studios bei Themen wie Wissensaustausch, Finanzierung und Zugang zu Ressourcen.Mehr Informationen gibt es unter dieser Adresse. Letztes aktuelles Video: Relaxing Village Building Game Coming March 25th