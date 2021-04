Dorfromantik: Die Early-Access-Pläne für das friedliche Aufbauspiel

Nach ersten Bugfixes und dem Start eines öffentlichen Betatests für den nächsten Patch ( Details ) haben die Entwickler von Dorfromantik ab 8,99€ bei kaufen ) über die Pläne für die kommenden Monate im Early Access gesprochen. Generell sind zwei Phasen angedacht.In der ersten Phase will sich das Team von Toukana Interactive um Fehlerbehebung, Zugänglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und die Performance kümmern. So sollen einige Features und Spielmechaniken besser vorgestellt und zusätzliche Informationen (z.B. mit einem Tooltip-System) bereitgestellt werden. Mit der Balance sind die Entwickler schon recht zufrieden und wollen nur "kleinere Änderungen" vornehmen. Das Einstellungsmenü soll ebenfalls ausgebaut werden, u.a. mit der Möglichkeit, bestimmte Bedienelemente selbst anzupassen.Im Rahmen der zweiten Phase wird es um inhaltliche Ergänzungen gehen. Neben weiteren Biomen, Kärtchen und Herausforderungen sind zusätzliche Spielmodi für unterschiedliche Spielvorlieben vorgesehen. So soll ein Kreativmodus in Angriff genommen werden, in dem es um den kreativen Aufbau kleiner Welten gehen soll. Die Entwickler könnten sich auch vorstellen, einen "schnellen Modus" mit einem begrenzteren Regelwerk (Highscore) zu realisieren, aber letztendlich soll das Feedback der Spieler entscheidend sein. In der Jahresmitte oder im Herbst soll der Early Access verlassen werden."Wie ihr bereits bemerkt habt, wollen wir sehr darauf achten, Dorfromantik nicht mit zu vielen Features aufzublähen. Vielmehr wollen wir uns darauf konzentrieren, die bestehende Spielmechanik zu verfeinern und eventuelle Ungereimtheiten auszubügeln. Das ist uns sehr wichtig, denn wir wollen keine falschen Erwartungen wecken. Wir müssen als Team von vier Studenten realistisch bleiben und unser Bestes geben, um Dorfromantik zu einem runden Spiel zu machen", heißt es auf Steam Letztes aktuelles Video: Relaxing Village Building Game Coming March 25th