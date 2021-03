Monster Harvest: Der Monsterbauernhof eröffnet Mitte Mai

Eine Farm mit Mutanten! Verwende magische Schleime, um die Feldfrüchte, die du auf deiner Farm anbaust, mutieren zu lassen.

Pflanztier-Begleiter zum Sammeln! Einige Schleime mutieren deine Pflanzen zu Pflanztieren!

Ziehe mit deinen treuen Gefährten in den Kampf, um Pflanzheim vor der bösen SlimeCo zu retten.

Drei einzigartige Jahreszeiten: Trockenheit, Regen und Dunkelheit - Sonderbares Wetter und wechselnde Jahreszeiten beeinflussen, was der Spieler anbauen kann.

Reise nach Pflanzheim - Entdecke die Menschen und Kreaturen, die dort leben und baue Beziehungen auf, um Rabatte in den Läden zu erhalten.

Stelle Dutzende von Gegenständen für deine Farm und dein Haus her.

Am 13. Mai 2021 wollen Maple Powered Games und Merge Games das Farm-Abenteuer Monster Harvest für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen am 3. Juni folgen. Einen Tag später sollen zudem Boxversionen für Switch und PS4 erscheinen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Beginne in Pflanzheim ein neues Leben und mach dich bereit für das größte Abenteuer, das du je erlebt hast. Baue deine eigene Farm aus, errichte und gestalte dein eigenes Haus, stelle deine eigenen Möbel her, koche leckere Marmeladen und mutiere deine Pflanzen, um treue und wilde Gefährten zu erschaffen, die du in den Kampf mitnehmen kannst!Während deiner Reise durch Pflanzheim entdeckst du seltsame Schleime, die deine Feldfrüchte auf unvorstellbare Art und Weise mutieren lassen können! Abhängig von der Jahreszeit, dem Schleim oder der Feldfrucht, die du mutieren lässt, kannst du bis zu 72 verschiedene Mutationen erschaffen! Pflanztiere sind loyale, mutierte Pflanzen, die zusammen mit dir durch dick und dünn gehen. Sie werden dich auf deinem Abenteuer in Pflanzheim begleiten, während du an spannenden rundenbasierten Kämpfen teilnimmst, Dungeons erkundest und versuchst, die böse SlimeCo zu stürzen.In Pflanzheim gibt es drei einzigartige Jahreszeiten, die deine Spielweise beeinflussen. Sonderbares Wetter und wechselnde Jahreszeiten bestimmen, was du anbauen kannst. Achte auf die seltsamen Mutationen, die sich je nach Jahreszeit verändern! Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die beste Farm in Monster Harvest zu bauen und zu gestalten! Fertige und platziere Dutzende von Gegenständen und bringe deine Farm auf die nächste Ebene, indem du handwerkliche Gegenstände herstellst! Schalte die Bewässerungsrohre, den Einleger und mehr frei, um deine frisch geernteten Feldfrüchte in marktreife Produkte zu verwandeln."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer