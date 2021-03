Sumatra: Fate of Yandi: Konsolenstart des Dschungelabenteuers

Erkunde einen prächtigen lebendigen Dschungel voller Geheimnisse

Eine fesselnde Geschichte mit unerwarteten Wendungen

Nostalgisches Point-and-Click-Adventure mit vielen Rätseln

Begegne Menschen und Tieren wie Freunden und Feinden

Originaler Soundtrack mit 30 Tracks

Am 19. März 2021 haben Cloak and Dagger Games und Ratalaika Games das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato mit 100 Prozent positiv bewertete Point'n'Click-Adventure Sumatra: Fate of Yandi auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Microsoft Store und eShop wird aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (4,79 Euro statt 5,99 Euro), im PlayStation Store nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Nach einem schrecklichen Erdrutsch muss der im Dschungel verlorene Yandi den Weg zurück nach Hause zu seiner liebsten Adiratna finden. Auf dem Weg durch den ausgedehnten unerforschten Dschungel und das einsame Ödland warten viele Gefahren und Geheimnisse darauf, enthüllt zu werden. Begleite Yandi auf seinem epischen Abenteuer. Wird er überleben?"Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 PS5 One XBS Switch