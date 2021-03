Sizeable: Kreative Knobeleien mit schrumpfbaren Objekten

Screenshot - Sizeable (PC) Screenshot - Sizeable (PC) Screenshot - Sizeable (PC) Screenshot - Sizeable (PC) Screenshot - Sizeable (PC) Screenshot - Sizeable (PC) Screenshot - Sizeable (PC)

Am 19. März 2021 haben Sander Ambroos und die Business Goose Studios das Puzzlespiel Sizeable für PC veröffentlicht. Via Steam , wo bis dato 98 Prozent der Nutzerreviews positiv ausfallen, und itch.io wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 8,99 Euro bzw. 9,99 Dollar gewährt. Eine kostenlose Demo steht ebenfalls zum Download bereit. Außerdem soll das Spiel mehrere kostenlose Erweiterungen erhalten.Die Macher beschreiben Sizeable als Mischung aus Puzzle- und Erkundungsspiel, in dem man Elemente der Spielwelt schrumpfen oder wachsen lassen kann, um versteckte Objekte zu finden. Schrumpft man z. B. den Mond sinkt der Wasserspiegel und es können versunkene Gegenstände freigelegt werden. Vergrößert man hingegen die Sonne, kann Schnee schmilzen und verborgene Dinge zum Vorschein bringen usw.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer