Wanted Raccoon: Militante Waschbären dringen in den Early Access vor

Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC) Screenshot - Wanted Raccoon (PC)

Am 19. März 2021 haben MAD Sprouts ihr kurioses Waschbär-Abenteuer Wanted Raccoon im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich etwas länger als ein Jahr verbleiben soll. Auf Steam wird noch bis zum 26. März ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Nach der Fertigstellung soll der Preis angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 73 Reviews positiv).In Wanted Raccoon schlüpft man in die Rolle eines Waschbären, dessen Heimatwald einem Siedlungsprojekt zum Opfer fiel. Er selbst landete in einem Auffanglager, aus dem es auszubrechen und seine Familie zu finden gilt. Dazu kann er diverse Fähigkeiten erlernen und Objekte herstellen sowie sich mit anderen Waschbären verbünden und aktiven Widerstand gegen die Invasion der Menschen leisten - wenn es sein muss, auch mit umgeschnallten Feuerlöschern auf Skateboards...Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer