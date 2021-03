Pikmin (AR): Augmented-Reality-Spiel mit Nintendos hilfreichen Gartenwesen angekündigt

Als Release-Zeitraum für den noch namenlosen AR-Titel zur Pikmin-Marke ist 2021 vorgesehen, bei den genannten "Mobile"-Plattformen dürfte es sich wieder um Android- und iOS-Smartphones handeln. Für die Entwicklung eingeteilt wurde Niantics Tokyo Studio, das im Jahr 2018 gegründet wurde. Auf der offiziellen Website kann man sich bereits vorab für eine Teilnahme am Spiel anmelden. Nintendos Vater der Serie, Shigeru Miyamoto, erläutert:

Ähnlich wie in Pokémon GO Harry Potter: Wizards Unite oder Catan World Explorers sollen auch Nintendosnoch in diesem Jahr in einem Augmented-Reality-Spiel herumwuseln. Der Serienschöpfer hat die Kooperation zusammen mit Entwickler und AR-Spezialist Niantic heute bekanntgegeben."Niantics AR-Technologie hat es uns ermöglicht, die Welt so zu erleben, als würden die Pikmin insgeheim um uns herum leben. Basierend auf dem Thema, das Gehen spaßig zu gestalten, ist unsere Mission, den Leuten eine neue Erfahrung zu liefern, die sich von traditionellen Spielen abhebt. Wir hoffen, dass die Pikmin und diese App ein Partner in ihrem Alltag werden."